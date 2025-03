Esplosione Calenzano, Giani: "l'Eni lì non ci debba più stare"

"Io ritengo che l'Eni, lì a Calenzano, non ci debba più stare". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. L'affermazione è avvenuta in risposta alle domande dei giornalisti sugli sviluppi dell'indagine della procura di Prato sull'esplosione del deposito Eni del 9 dicembre 2024, che causò cinque morti, 27 feriti – alcuni in modo grave – e ingenti danni materiali. Ieri il procuratore Luca Tescaroli ha annunciato l'invio di avvisi di garanzia a sette manager di Eni e a due della ditta appaltatrice Serge.

