Fucecchio, il punto sui lavori di riqualificazione del parco Corsini

Proseguono come da cronoprogramma i lavori di riqualificazione della parte alta del parco Corsini, a Fucecchio, inseriti all’interno del bando 'Rigenerazione urbana', finanziato grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Dopo il montaggio della passerella per consentire il carico e lo scarico dei materiali, risultano quasi completate le potature dei lecci e sono state eseguite le valutazioni sulla stabilità degli stessi. Attualmente sono in corso i lavori per la posa di una cisterna di raccolta delle acque piovane, che permetterà l'irrigazione di quella parte di parco, e quelli per il rifacimento dei muretti che delimitano i vialetti. Nelle prossime settimane l’intervento proseguirà con la realizzazione dell'impianto di irrigazione e di videosorveglianza, la ricostruzione della volta della storica cisterna in muratura, il rifacimento dei vialetti e delle pavimentazioni ed il ripristino della vegetazione.

L’intervento, che ammonta a circa 500 mila euro, andrà a completare la riqualificazione del parco dopo il recupero della parte bassa, già concluso e collaudato, finanziato grazie ai fondi ottenuti con la partecipazione al bando 'Parchi e giardini storici'.

“Un intervento che ci permette di riqualificare un importante patrimonio naturalistico, storico ed architettonico – spiega la sindaca Emma Donnini -, che sarà rinnovato e dunque maggiormente attrattivo, data anche la sua posizione strategica all’interno degli itinerari storici come la Via Francigena, la Romea Strata e la Via Medicea. Uno spazio centrale per la nostra comunità e per la vita sociale, che sarà valorizzato proprio grazie alle iniziative che torneranno ad animarlo”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

