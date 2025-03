In cura al Meyer i due fratellini da Gaza affetti da malattia genetica rara

Sono in cura presso il Servizio di Immunologia dell’AOU Meyer IRCCS i due fratellini di uno e quattro anni originari di Gaza che ieri sera, dopo una attesa durata sei mesi, hanno potuto riabbracciare il babbo. I piccoli erano arrivati a Firenze da Gaza accompagnati dalla mamma: entrambi hanno una grave malattia genetica caratterizzata da un grave deficit immunologico che li espone al rischio di infezioni molto pericolose. Per loro, gli specialisti del Servizio guidato dalla professoressa Chiara Azzari, stanno valutando diverse opzioni terapeutiche tra cui il trapianto o una terapia genica: di qui la necessità sanitaria di fare arrivare il babbo per valutare l’eventuale compatibilità con i bambini e decidere il trattamento più adeguato per curarli al meglio.

L’arrivo del papà ha comportato un lungo lavoro sotto il profilo burocratico che ha coinvolto il Servizio di assistenza sociale del Meyer e, come sempre accade in questi casi, la Fondazione Meyer ha sostenuto i servizi relativi all’accoglienza, come la mediazione linguistica.