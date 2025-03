L'ITIS G. Marconi di Pontedera protagonista alla XXI Conferenza Nazionale di Bioetica a Messina

Oggi, 19 marzo 2025, si è tenuta la XXI Conferenza Nazionale di Bioetica per le Scuole presso l'Università di Messina, organizzata dal Comitato Nazionale di Bioetica in collaborazione con l'Istituto Italiano di Bioetica, il Consiglio Nazionale delle Ricerche e la Consulta di Bioetica. Il tema centrale dell'evento è stato 'La crisi ambientale e l’impatto sulla salute. Prospettive bioetiche'.

Durante la conferenza, gli studenti dell'ITIS G. Marconi di Pontedera hanno presentato una ricerca dal titolo 'La salute tra cambiamento climatico ed economia', analizzando l'interconnessione tra le variazioni climatiche e le implicazioni economiche sulla salute pubblica. Lo studio ha evidenziato come l’uso intensivo di combustibili fossili, le pratiche agricole e la deforestazione contribuiscano all’aumento delle emissioni di gas serra, con conseguenze dirette sulla salute umana.

Gli studenti hanno sottolineato che il cambiamento climatico rappresenta una delle principali minacce per la salute globale nel XXI secolo, evidenziando come fenomeni quali malnutrizione, diffusione di malattie infettive e stress termico siano in aumento a causa delle alterazioni climatiche.

A conclusione dell’esposizione, l'On. Mariapia Garavaglia, ex Ministro della Salute della Repubblica Italiana, ha elogiato la scientificità e la profondità dell’analisi condotta

dagli studenti, sottolineando l’accuratezza dei dati presentati. Ha inoltre invitato i ragazzi a trasformare il loro studio in una pubblicazione scientifica, riconoscendo il valore del loro lavoro. Un plauso ai lavori di tutti i partecipanti è arrivato anche dal prof. Luca Savarino, docente di Bioetica presso l’Università del Piemonte Orientale, e dalla prof.ssa Maria Luisa Di Pietro, direttrice del Centro di Ricerca e Studi sulla Salute Procreativa e coordinatrice del Centro Studi e Ricerche sulla Regolazione Naturale della Fertilità presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Entrambi hanno ribadito l'importanza di sensibilizzare le nuove generazioni sul rapporto tra ambiente e salute, incoraggiando un impegno attivo nella ricerca e nella

sostenibilità.

L’entusiasmo per questi riconoscimenti ha coinvolto profondamente gli studenti, molti dei quali avevano affrontato in giornata anche le prove INVALSI di Lingua Inglese in preparazione all’Esame di Stato. La loro emozione è stata condivisa con gli insegnanti e con il Dirigente Scolastico, Prof. Pierluigi Robino, contribuendo a diffondere un clima di soddisfazione e orgoglio anche tra i colleghi e le colleghe presenti all’istituto durante le ore di ricevimento pomeridiano.

La partecipazione attiva degli studenti a eventi come la Conferenza Nazionale di Bioetica per le Scuole rappresenta un'opportunità preziosa per sviluppare il pensiero critico e per promuovere un impegno concreto verso le sfide globali del nostro tempo. Il loro contributo offre nuove prospettive e soluzioni innovative per affrontare le complesse interazioni tra cambiamento climatico, economia e salute.

Gli studenti protagonisti del progetto: Bucos Alessandro Giorgio 1° DSA, Busko Daniela 3°ASA, Cardellini Lorenzo 5°BI, Comaniciu Razvan 5°BI, Degl’Innocenti Viola 5°BE, Della Fazia Ristori Gabriele 1 AIT, Moneta Camilla 2° ASA, Notaro Claudio 2°BME, Paolicchi Davide 5°BI, Scarpellini Giulio 5°BI e Senesi Marco 5BI. Assistenza dei Docenti: Professori: Bellucci Cinzia, Dimitri Bigoni, Antonio Di Giorgio, Simone Matteoli, con la gentile supervisione del Professor Eduardo Rossi e dei Docenti Emeriti Professori: Dal Canto Carlo e Paoli Marzio, fondatori del progetto

del Centro di Bioetica di Pontedera.

Fonte: Ufficio Stampa

