Lavori ciclopista dell'Arno a Castelfranco: riasfaltati anche i ponti sull'Usciana

Stanno per arrivare al termine i lavori per la realizzazione del tratto castelfranchese della Ciclopista dell'Arno. Un'opera intercomunale e finanziata per l'80 per cento dalla Regione Toscana e per il 20 per cento dai comuni interessati, il cui concepimento era partito ben 11 anni fa. L'intervento che riguarda il comune di Castelfranco è costato poco meno di 550mila euro e ha permesso la realizzazione di un percorso ciclo pedonale che parte dall'Arno e arriva alla via Francesca bis e prosegue fino a via Pie di Monte attraversando praticamente tutto il comune lungo la direttrice nord-sud.

Con questa opera è stato possibile realizzare una pista ciclo pedonale che corre parallela a tutta via Usciana e raggiunge i ponti sull'omonimo canale.

Proprio qui grazie alla sovrapposizione di due progetti infatti in questi giorni è stato possibile asfaltare anche i ponti sul canale, che da tempo presentavano un manto stradale usurato e che alcuni mesi fa erano stati oggetto di un consolidamento delle strutture portanti.

Sul lato nord invece i lavori hanno interessato il collegamento pedonale tra la parte finale di via De Gasperi e l'imbocco di via del Molino del Callone. Inoltre proprio in questa zona il progetto prevede anche la realizzazione di un'apposita segnaletica orizzontale e verticale, così come per il tratto parallelo a via Usciana.

L'assessore ai lavori pubblici Monica Ghiribelli, nel commentare questo intervento che sta volgendo al termine e i cui lavori erano iniziati al tempo della precedente amministrazione spiega: “Questo lavori hanno consentito di riqualificare la vecchia ciclopista che per anni è stata abbandonata a sé stessa e versava in pessime condizioni. Inoltre questo progetto permette di spostarsi quasi interamente su un percorso dedicato a pedoni e bici nell'attraversamento nord-sud del comune. Da parte nostra ci impegneremo affinché questa opera non rimanga fine a sé stessa come spesso è accaduto in passato e lavoreremo affinché abbia ricadute positive sul territorio inserendola, ad esempio, in un circuito più ampio di percorsi ciclo turistici”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio Stampa

