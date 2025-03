Maltempo Empoli: lavori al rio dei Cappuccini e all'Orme, piano di emergenza per Ponzano e Corniola

Il Comune di Empoli è venuto a conoscenza martedì scorso dei danni occorsi al rio dei Cappuccini. I danni nello specifico riguardano uno strappo che il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno sta provvedendo a riparare con lavori che sono in corso in questi giorni.

Il lavori si svolgono in un contesto non semplice: i terreni sono bagnati e pieni di fango. Il torrente Orme è stato interessato da lavori di ripristino dell’argine che sono di carattere provvisorio. Successivamente l’argine dovrà essere ricostruito con idonei materiali e collaudato. In entrambi i casi non saranno disponibili però prima di alcuni giorni la certificazione e il collaudo della sistemazione stessa, che richiedono verifiche e test specifici.

Pertanto, a seguito del rischio di ulteriori piogge previste questo fine settimana, la Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa e del Comune di Empoli hanno predisposto un piano di emergenza nel caso in cui le riparazioni effettuate del rio dei Cappuccini e del torrente Orme, non ancora collaudate, in caso di forti piogge e con lavori ancora in corso, non potessero contenere l’acqua e provocare fuoriuscite.

Le frazioni interessate, in questo specifico caso, sono quelle di Ponzano e Corniola.

Il piano sarà reso noto a breve. La raccomandazioni, in caso di eventi di maltempo e fino a ripristino completo delle opere, è quella di non sostare nei piani interrati, seminterrati, garage e piani terra delle due frazioni.

Si precisa altresì che in caso di nuova allerta meteo, le cause di eventuali allagamenti possono derivare oltre che dalle falle arginali anche da una concomitante molteplicità di fattori dovuti all'innalzamento dei livelli idrometrici, mancato smaltimento del sistema fognario, permanenza delle acque meteoriche piovane, specie in caso di fenomeni temporaleschi.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

