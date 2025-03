Interventi a Montelupo dopo le forti piogge: liberato il sottopasso FI-Pi-Li

Sono in corso operazioni di ripristino e pulizia dei fossi stradali, anche a seguito delle abbondanti precipitazioni e degli allagamenti verificatisi tra sabato e domenica. L’acqua ha trasportato detriti, arbusti e fango, anche da terreni privati causando criticità in diverse zone del Comune di Montelupo Fiorentino.

Il servizio manutenzione è intervenuto nelle situazioni più urgenti per garantire il corretto deflusso delle acque e ridurre il rischio di nuovi allagamenti. L’intervento più significativo ha riguardato via della Pesa, nel tratto compreso tra il ristorante I Palmenti e la frazione di Turbone, dove sono in corso i lavori di pulitura dei fossi a bordo strada e sono state ripristinate le tubazioni sotto strada.

Queste operazioni mirano a migliorare il drenaggio in caso di nuove precipitazioni intense.

In località Bramasole, il Comune ha provveduto a liberare dal fango il sottopasso della Firenze-Pisa-Livorno, reso impraticabile dall’accumulo di detriti.

In via Maremma, invece, è stata effettuata una parte di rimozione dei materiali dal Rio di Montecuccoli in corrispondenza dell'intersezione con Via Maremmana che dovrà essere perfezionata nei prossimi giorni.

"Abbiamo agito per ridurre i disagi e prevenire ulteriori criticità in vista del peggioramento delle condizioni meteo – dichiara l’assessore alle manutenzioni, Simone Peruzzi –. La sicurezza idraulica è una priorità e il nostro impegno è costante. In questi giorni sul territorio stanno intervenendo anche il Consorzio di Bonifica del Medio Valdarno e Anas sulla Strada Statale 67. L’obiettivo di medio periodo e di sanare tutte le situazioni più complesse interessando anche i privati che hanno l’obbligo di tenere puliti i propri terreni e i fossi".

Fonte: Comune di Montelupo- Ufficio Stampa

