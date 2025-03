Leggerissimo: "Maremma Perestrojka" di Cecilia Tosi

Quali sono i sogni, i desideri, i semplici pensieri di una ragazzina pre-adolescente in Maremma negli anni della caduta del Muro di Berlino? Com'è vivere con una madre single comunistissima, un padre distante, una serie di amici e amiche quasi strampalati nella Kansas City descritta anche da Bianciardi? Cecilia Tosi, giornalista originaria di Grosseto, ha provato a descrivere questa particolare educazione sentimentale nel suo romanzo "Maremma Perestrojka" (edito da Round Robin editrice) che già dal titolo promette bene.

Ambientato a Grosseto sul finire degli anni Ottanta, il libro segue le vicende di Cecilia, la protagonista, durante la nuova avventura alle scuole medie. Timida e impacciata ma determinata, ha tutte le paturnie comprensibilissime di una ragazzina di undici-dodici anni, comprese le liti con la madre e il fratello. Sullo sfondo c'è la politica: l'astio per Craxi e qualsiasi cosa sua madre possa reputare craxiano, le Feste dell'Unità con la clamorosa novità del ristorante vegetariano, l'ora di alternativa per una atea come lei e soprattutto il crollo del comunismo.

Tosi scrive con una leggiadria invidiabile. Con capitoli-lampo riesce a dare delle immagini nitide della Grosseto di fine anni ottanta, riuscendo a inquadrarle in un contesto generale che non era troppo dissimile. "Maremma Perestrojka" è un libro in cui si prova nostalgia - ma non nostalgismo! - e soprattutto in cui ci si diverte e, spesso, si ride.

Titolo: Maremma Perestrojka

Autrice: Cecilia Tosi

Casa editrice: Round Robin editrice

Anno di pubblicazione: 2024

Pagine: 336

Prezzo di copertina: 16 euro

