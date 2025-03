Torna l'appuntamento col Mercatale in Empoli

Un nuovo appuntamento con la qualità e i prodotti agricoli locali e non. Il “Mercatale in Empoli” aspetta l’affezionata clientela e 'buongustai', sabato 22 marzo 2025, dalle 8 alle 13, in via Bisarnella, lato parco Mariambini.

GLI ESPOSITORI – L’azienda agricola Belveder porterà farro, farine e pasta, il parmigiano reggiano con la cooperativa agricola del Frignano; le arance di Ribera con l’azienda agricola Geri Perricone; i salumi, la carne di vitello, di maiale, pollo e coniglio di Marco macelleria; il chianti classico di San Pierino con anche olio extravergine di oliva. E poi, il miele con l'azienda agricola fattoria Fiore San Miniato; l’azienda agricola Marco Scarselli con frutta e verdura di Fucecchio; l’azienda agricola Roberto Romagnoli con carne di vitello, di maiale, salumi, pasta di grano antichi; l’azienda agricola di Maria Castrogiovanni con formaggi a latte crudo, salumi, carne fresca bovina (animali allevati allo stato semibrado).

Infine l’azienda agricola la Contadina con formaggi caprini; il forno Romolino con pane di grani antichi e prodotti da forno con farine toscane e l’azienda agricola Luigina d'Ercole con verdure di stagione.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa