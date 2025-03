Una vita per gli animali: è scomparsa Andreina Parrini

Se ne è andata a sessantasei anni Andreina Parrini. Empoli e Montelupo sono in lutto, Parrini è scomparsa dopo una malattia. Era in pensione ma per una vita si era dedicata agli animali, creando "Il rifugio di Andreina" in via Impruneta.

Il Rifugio ha scritto il seguente post per ricordarla.

Cara Andreina, te ne sei andata e il rifugio ha già un' altro colore. Sei stata una guerriera fino alla fine, chi ti ha conosciuto sa che hai dedicato la tua intera vita agli animali, salvandoli e ridandogli speranza e dignità. Hai vissuto fuori dagli schemi sacrificando quello che per molti è importante ma che per te non era la priorità, perché il rifugio era la tua casa e il senso di tutto erano quelle code scondinzolanti che ti aspettavano tutte le mattine davanti al cancello.Ti promettiamo che ci prenderemo cura dei tuoi pelosi con il tuo stesso amore. Sicuramente ovunque tu sia non sarai sola ma circondata da tutte quelle anime che hai salvato e accudito. Ti vogliamo pensare sulla tua amaca con il tuo cappellino e i tuoi occhialini rossi circondata da loro baciata dal sole e accarezzata dal vento.

Notizie correlate