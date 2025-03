Montespertoli, nuove antenne 5G: impatto ridotto grazie alla mediazione Comune-cittadini

Si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori per l'installazione di due nuove antenne per la telefonia mobile 5G nelle località di San Quirico e San Pancrazio. Fin dall’inizio del procedimento, l’Amministrazione Comunale ha espresso preoccupazione per l’impatto paesaggistico e per la fruizione degli spazi pubblici, pur riconoscendo l'importanza dell’innovazione tecnologica e della riduzione del digital divide nel territorio.

Grazie a un’azione congiunta tra il Comune e i cittadini, che ha incluso una raccolta firme avviata nell’aprile 2024 e una serie di confronti con Inwit, concessionario incaricato dell’installazione, si è ottenuto un importante risultato: l’altezza delle antenne è stata ridotta da 36 metri a 24 metri, limitando così l’impatto visivo e paesaggistico. Oltre alla riduzione dell’altezza, l’Amministrazione, grazie alle sollecitazioni e alla collaborazione della società sportiva locale, ha ottenuto anche lo spostamento di circa 15 metri dell’antenna di San Quirico, per ridurre l’interferenza visiva e funzionale con l’adiacente campo sportivo. Anche a San Pancrazio, la collocazione dell'antenna è stata studiata per minimizzare i disagi agli impianti sportivi e agli spazi pubblici.

“Grazie alla riduzione dell’altezza e allo spostamento concordato, siamo riusciti a preservare l’armonia del paesaggio senza stravolgerne l’aspetto. Inoltre, le antenne sono state posizionate in modo strategico affinché non alterino eccessivamente lo skyline della zona: l’altezza contenuta, per esempio, non supera quella della Chiesa di San Quirico, garantendo così un'integrazione rispettosa nel contesto paesaggistico. Per ridurne ulteriormente la visibilità, è già iniziata la piantumazione di cipressini attorno alle strutture, mentre tutta l’area circostante è stata delimitata per un maggiore inserimento nel territorio”, dichiara il Sindaco, Alessio Mugnaini.

L’Amministrazione Comunale di Montespertoli conferma così il proprio impegno nel bilanciare innovazione e tutela del territorio, garantendo ai cittadini infrastrutture moderne ma con il minor impatto possibile sull’ambiente e sulla comunità locale.

“Considerato che questi progetti PNRR, grazie ad una norma del Governo Meloni, vanno in deroga a tutte le prescrizioni urbanistiche e paesaggistiche siamo soddisfatti del risultato ottenuto ritenendolo un buon compromesso tra la necessità di sviluppare una connessione internet veloce e la tutela del paesaggio e del territorio. Ringrazio sia i cittadini che hanno condiviso questa battaglia che i tecnici del comune che si sono presi responsabilità non scontate nel sostenere le richieste della cittadinanza e dell’amministrazione” conclude il Sindaco.

Il prossimo obiettivo dell’amministrazione comunale adesso è quello di far rimuovere le vecchie antenne della connettività WiFi che sono in stato di degrado e che sono nei pressi sempre dei campi sportivi di San Quirico e San Pancrazio.

Antenna 5G di San Pancrazio (Montespertoli) Antenna 5G di San Quirico (Montespertoli)

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

