Nasce il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Pisa

Si è svolta mercoledì 19 marzo 2025, presso la sede del MoVimento 5 Stelle di Pisa "Gianfranco Mannini" in Via Cattaneo 15, la riunione del costituendo Gruppo Territoriale M5S di Pisa, durante la quale è stato eletto Luigi Buoncristiani come Rappresentante del gruppo.

All’incontro hanno partecipato numerosi iscritti al Gruppo Territoriale, confermando l’importanza e la centralità di questa realtà per la comunità locale. Nel corso della riunione, dedicata al rafforzamento dell’organizzazione territoriale, è intervenuto anche il coordinatore provinciale M5S della Provincia di Pisa e Assessore del Comune di Cascina Claudio Loconsole che ha affermato che la giornata del 19 Marzo è stata "un passaggio molto importante per una partecipazione attiva nel capoluogo pisano".

Nei prossimi giorni, per garantire un’organizzazione efficiente e partecipativa, sarà nominato il vice-rappresentante scelto tra gli iscritti, con il compito di affiancare il rappresentante territoriale. Inoltre, verranno designati il referente progetti, che avrà il compito di coordinare le iniziative e le attività del gruppo; il referente formazione, incaricato di curare eventi di formazione, e il referente giovani, che si occuperà di promuovere il coinvolgimento e la partecipazione degli under 36 al Gruppo Territoriale.

"Questa struttura organizzativa ci permetterà di operare in modo efficace, promuovendo iniziative e dibattiti che rispondano alle esigenze della cittadinanza", ha dichiarato il neo-eletto Rappresentante. "Il Gruppo Territoriale di Pisa rinnova il proprio impegno per un’azione politica trasparente, condivisa e orientata al bene comune, invitando tutti i cittadini a partecipare attivamente alle attività del gruppo."

Fonte: Ufficio Stampa