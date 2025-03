No alla Rsa nell'ex caserma Ferrucci: flash mob in piazza Santo Spirito

Flash mob in piazza Santo Spirito, dove questo pomeriggio alcune centinaia di persone si sono radunate davanti alla basilica per dire no al progetto che prevede la creazione di una Rsa e una senior house di lusso nell’ex caserma Ferrucci, all'interno dell'ex convento degli agostiniani.

La manifestazione è stata organizzata dal comitato Salviamo Firenze per viverci e ha visto la partecipazione di cittadini, residenti e alcuni esponenti della squadra dei Bianchi del Calcio storico fiorentino, che rappresentano appunto il quartiere di Santo Spirito. Presente anche padre Giuseppe Pagano, priore della basilica di Santo Spirito.

Durante l’iniziativa è stato comunicato il lancio di una petizione online.

