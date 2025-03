Pontedera, arrestato spacciatore e revocato il permesso di soggiorno a due extracomunitari

Sorpresi a spacciare durante i controlli di routine da una pattuglia della polizia. Revocato il permesso di soggiorno a due extracomunitari e arrestato lo spacciatore.

È successo ieri quando gli agenti della Sezione Anticrimine del Commissariato di Pontedera, mentre stavano effettuando un pattugliamento routinario nei pressi della Stazione Ferroviaria, hanno notato due persone che, dopo essersi salutate con una stretta di mano, si sono allontanate in direzioni opposte. Dopo averli seguiti, hanno deciso di fermarli e, durante il controllo, uno dei due, un 33enne bengalese residente in città, è stato trovato in possesso di una dose di hashish appena acquistata dall'altro uomo, un 43enne ivoriano con permesso di soggiorno per motivi umanitari. Quest'ultimo aveva con sé anche il denaro derivante dallo spaccio.

Dopo gli accertamenti, lo spacciatore ivoriano è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e portato in cella di sicurezza, in attesa del giudizio direttissimo previsto per oggi. Il bengalese, invece, è stato segnalato alla Prefettura di Pisa come consumatore di droga.

È stata inoltre avviata la procedura per la revoca del permesso di soggiorno per entrambi, così come per altri due giovani stranieri sorpresi con una dose di hashish ciascuno, che sono stati segnalati alla Prefettura per uso personale.

