Quadro elettrico in fiamme vicino al centro di Pisa

Un incendio è avvenuto alle 18.30 di ieri, mercoledì 19 marzo, in via Giunta Pisano a Pisa. Ha preso fuoco un quadro elettrico. una squadra dei pompieri pisani ha estinto le fiamme che avevano interessato un quadro elettrico di collegamento dall’Enel alla distribuzione di un condomino e una villetta.

Il personale ha messo in sicurezza i luoghi dell’intervento. Non risulta nessuna persona ferita. Sul posto i tecnici di Enel. Le cause sono in fase di accertamento.

