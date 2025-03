Sammontana Italia alla conquista del Nord America

Il Gruppo Sammontana Italia annuncia la firma di un accordo per l’acquisizione di La Rocca Creative Cakes, società canadese fondata dalla famiglia Givens, con base a Toronto e che opera nel canale retail in-store bakery. L’azienda con un impianto produttivo dedicato alla produzione di torte, dessert e pasticceria surgelata, distribuisce i suoi prodotti in Canada e negli Stati Uniti.

L’accordo, con la recente costituzione della società Sammontana North America, rappresenta un primo importante tassello del percorso annunciato dal nuovo Gruppo Sammontana Italia che punta all’espansione sui mercati esteri attraverso la crescita organica e le acquisizioni mirate nel settore del dessert, gelato e frozen pastry. L’ingresso di La Rocca nel portfolio del Gruppo sarà complementare e sinergico, in termini di canali di vendita e proposta assortimentale, al brand Bindi già presente nel mercato nordamericano principalmente nel canale food service.

Il nuovo marchio affiancherà l’arte pasticcera dei maestri del dessert di Bindi, rafforzando la presenza del Gruppo in Canada e negli Stati Uniti al fine di consolidare una presenza nel segmento dell’in-store bakery.

“A inizio anno ci siamo posti degli obiettivi di crescita e internazionalizzazione molto sfidanti e l’acquisizione di La Rocca Creative Cakes concorrerà a sostenere le nostre ambizioni. Inoltre, il brand presenta importanti affinità anche dal punto di vista valoriale e del fare impresa, elementi per il nostro Gruppo imprescindibili nel valutare la scelta di nuovi partner” ha dichiarato Alessandro Angelon, amministratore delegato di Sammontana Italia.

“Con La Rocca condividiamo, non solo l’esperienza nel segmento del dessert, ma anche una forte cultura e attenzione nella selezione di materie prime di qualità e per un saper fare in pieno stile italiano. Siamo quindi sicuri che il lavoro che faremo insieme produrrà ottimi risultati”.

Il nome La Rocca incarna un'eredità di maestria artigianale, tradizioni italiane e di passione per i dolci e prodotti di pasticceria. Quasi 40 anni fa, Lina Givens e Harvey Easson, insieme ai loro figli, Marty e Michael, fondarono La Rocca Creative Cakes con l'ambizione di creare dessert di alta qualità per il mercato nordamericano. Sotto la loro guida, l'azienda è cresciuta fino a diventare uno dei più grandi produttori di dessert premium del Canada. Negli ultimi 25 anni, Michael Givens ha guidato La Rocca in un periodo di significativa espansione, mantenendo i più alti standard di qualità e innovazione.

Operando dalla sua sede di Toronto, La Rocca Creative Cakes produce ogni settimana oltre 120.000 torte di alta qualità in media, rifornendo i principali retailers del Nord America. Nel 2024, La Rocca ha generato un fatturato di oltre 70 milioni di dollari canadesi.

Michael Givens, presidente e amministratore delegato di La Rocca, continuerà a guidare La Rocca in questa nuova ed entusiasmante fase. “Unire le forze con Sammontana Italia rappresenta un'opportunità incredibile per La Rocca”, ha dichiarato Givens. “Con la nostra comune passione per i dessert di qualità e l'impegno per l'eccellenza, non vediamo l'ora di aprire nuove opportunità di crescita e di offrire ai nostri clienti prodotti ancora più eccezionali.”

Il processo di acquisizione sarà perfezionato nel corso del mese di marzo.

Fonte: Sammontana Italia - Ufficio Stampa

