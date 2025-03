Polemica in Comune a Santa Maria a Monte: "spariti" dal sito gli indirizzi degli assessori

Il coordinatore di Azione, Repubblicani e Santa Maria a Monte civica, Fausto Alberto Vanni, aveva dichiarato nei giorni scorsi che da circa tre mesi fosserospariti dal sito del Comune di Santa Maria a Monte gli indirizzi degli assessori.

Non si è fatta attendere la risposta dell'Amministrazione.

"Queste affermazioni non corrispondono al vero. Sul sito del Comune di Santa Maria a Monte, dall’insediamento di questa Amministrazione, è presente una pagina con inseriti i nominativi degli assessori e dei consiglieri delegati, dove è indicato che, per gli appuntamenti ed informazioni, è possibile rivolgersi all’Ufficio Segreteria del Sindaco" si legge in una nota.

"Questo non significa accentrare, come sostiene Vanni, ma dare al cittadino la possibilità di prendere appuntamenti con gli assessori tramite l’ufficio segreteria del Sindaco che è a disposizione tutte le mattine e può seguire il cittadino nelle sue richieste, indirizzandolo e mettendolo in contatto con l’assessore competente, anche telefonicamente".

"Quest’organizzazione - conclude il comunicato - dimostra tutto il contrario di quello che sostiene il Sig. Vanni, poiché insieme agli assessori è stata condivisa questa gestione, dove il cittadino prende contatti con il servizio segreteria che dà risposte immediate".

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte - Ufficio Stampa