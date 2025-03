Scomparso all'uscita dal lavoro a Prato, si cerca Andrea Calamai

A Prato si cerca Andrea Calamai, 59enne la cui scomparsa è stata denunciata il 17 marzo scorso. È stato attivato nell’immediatezza il piano provinciale speditivo di ricerca che vede il coinvolgimento della Questura, dei Comandi provinciali dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco, della Polizia Ferroviaria, della Polizia Municipale e del Coordinamento provinciale dei Volontari di Protezione civile.

Lunedì è uscito dal posto di lavoro nella pausa pranzo per tornare a casa come tutti i giorni e rientrare poi al lavoro. Non è rientrato a casa né al lavoro. Usa spostarsi casa-lavoro con una bicicletta elettrica bianca. La famiglia è seriamente preoccupata.

L'ultima volta che è stato visto indossava jeans e un giubbotto nero. Si invitano i cittadini che avessero informazioni utili a contattare il 112. In alto trovate una foto di Calamai.

