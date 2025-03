Si introducono in casa a Pontedera per rubare, fermati dopo breve pedinamento

Ieri sera i Carabinieri di Lucca hanno arrestato a Montopoli in Val d'Arno tre uomini di origine albanese, rispettivamente di 28, 27 e 24 anni, domiciliati a Monopoli Val d’Arno, Altopascio e Monsummano Terme . Tutti avevano precedenti per reati contro il patrimonio e sono stati fermati per tentato furto in abitazione.

Alle 19, insieme a un quarto complice non ancora identificato, i tre si sono introdotti in una casa a Pontedera, in località La Rotta, dopo essersi arrampicati su un terrazzino e aver disattivato l’impianto di videosorveglianza. Utilizzando un grosso cacciavite, hanno forzato una porta finestra ed erano entrati nell’abitazione quando i proprietari, presenti al piano inferiore, li hanno sentiti. Per evitare di essere sorpresi, i ladri hanno chiuso a chiave una porta interna e sono fuggiti dalla stessa via di accesso, salendo poi su un'auto che li attendeva nelle vicinanze.

Il veicolo è stato intercettato dai Carabinieri sulla via Tosco-Romagnola a Montopoli Val d’Arno e, dopo un breve pedinamento, bloccato in via Dante. Tre uomini sono stati fermati, mentre il quarto è riuscito a fuggire lanciandosi dal viadotto sopra la SGC FI-PI-LI.

Le perquisizioni personali, del veicolo e di un locale considerato il loro covo hanno portato al sequestro di arnesi da scasso, tra cui un cacciavite lungo oltre 30 cm, un martello, guanti in lattice, una torcia e un passamontagna. Sono stati trovati anche diversi telefoni e documenti personali, ora al vaglio degli inquirenti per verificarne l’autenticità. Inoltre, uno degli arrestati è stato segnalato al Prefetto per il possesso di un grammo di hashish.

Dopo le formalità di rito, su disposizione del PM di turno, i tre uomini sono stati trattenuti presso la caserma dei Carabinieri del Cortile degli Svizzeri in attesa dell’udienza di convalida. Il Giudice ha poi confermato gli arresti, disponendo la custodia cautelare in carcere per tutti gli indagati.