Addio a Silvano Ammannati, pilastro del Rotary Club Santa Croce sull’Arno

Il Rotary Club Santa Croce sull’Arno Comprensorio del cuoio piange la scomparsa di Silvano Ammannati, venuto a mancare ieri 19 marzo. Figura di spicco all’interno della famiglia Rotariana, ha dedicato la sua vita ai valori del servizio, dell’amicizia e dell’impegno per la comunità.

Rotariano dal 1969 nel Club Rotary San Miniato-Fucecchio, Paul Harris Fellow, Segretario storico e Presidente nell’a. r. 1978/79.

Nel 2021 è tra i fondatori del Rotary Club Santa Croce sull'Arno-Comprensorio del cuoio.

Figura emblematica di rotariano, ha seguito, pur nella fragilità dell'età di questi ultimi anni, la vita e le attività del Club. La sua instancabile opera ha lasciato un segno profondo, ispirando colleghi e amici a seguire il suo esempio di altruismo e leadership. Oltre all’impegno rotariano, era conosciuto da tutti per essere stato per lunghi anni Direttore della concessionaria Fiat-Scotti di Fucecchio, per poi terminare la carriera lavorativa nel settore delle pelli.

Il prossimo 3 agosto aveva già programmato di festeggiare i 70 anni di matrimonio con Liliana. Il Rotary Club si stringe attorno alla moglie e a tutta la famiglia di Silvano, esprimendo profondo cordoglio per la perdita di una persona straordinaria.

Il suo ricordo continuerà a vivere nelle azioni e nei progetti che ha contribuito a realizzare.

Il rito funebre si terrà domani venerdì 21 marzo ore 11 presso il cimitero di Santa Croce sull’Arno.

