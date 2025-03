Una statua di 4 metri di Marco Cavallo a Fucecchio

Una copia in cartapesta di 4 metri che ritrae Marco Cavallo, simbolo per tutte le persone con malattie e disagio mentale e delle loro istanze di libertà e riconoscimento della loro dignità di persone, sarà al centro di un importante momento di incontro e confronto che l’amministrazione comunale ha in programma per mercoledì 2 aprile, data in cui ricorre la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Cooperativa Sinergica, l’associazione Autismo Toscana, l’Istituto Comprensivo Fucecchio e l’Istituto superiore Arturo Checchi, prevede la presenza, in piazza Montanelli, dell’installazione di Marco Cavallo, intorno alla quale si terranno gli interventi dei rappresentanti dell’amministrazione comunale, delle associazioni e delle scuole coinvolte, per poi lasciare spazio anche ai pensieri degli studenti. Saranno inoltre presenti i ragazzi della Casa di Ventignano insieme agli operatori della Cooperativa Colori, per conto dell’Asl Toscana Centro. Accanto all’opera in cartapesta saranno predisposti dei pannelli con alcuni QR code, inquadrando i quali sarà possibile essere indirizzati agli approfondimenti sulla ricorrenza del 2 aprile, sulla storia di Marco Cavallo e sul disturbo dell’autismo. Inoltre, sarà fatto ascoltare agli studenti il brano musicale “Un milione di cose più una”, di Lorenzo Baglioni, che tratta proprio il tema dell’autismo cercando di raccontare la persona oltre la sua condizione.

“Crediamo sia doveroso porre l’attenzione su questa giornata e su quello che rappresenta – spiega la sindaca Emma Donnini -. E’ necessario sensibilizzare sempre più i cittadini, e in particolare i giovani, sui disturbi dello spettro autistico e, più in generale, sui disturbi della salute mentale e sulla necessità di riconoscere a queste persone diritti, dignità e uguaglianza. Un ringraziamento speciale va alla cooperativa Sinergica, nella persona della presidente dott.ssa Eluisa Lo Presti, che attraverso il progetto Ortolani Coraggiosi è riuscita a creare posti di lavoro per ragazzi con autismo e persone con altri disturbi psichici, e che sarà al centro della nostra iniziativa. Insieme a loro, un grazie sentito all’associazione Autismo Toscana, presieduta dal dottor Marino Lupi, da sempre impegnato in prima linea, e alle dirigenti scolastiche Angela Surace e Genny Pellitteri, che hanno scelto di aderire a questa importante giornata. Tra l'altro - conclude la sindaca - tra gli obiettivi di mandato della nostra amministrazione c'è anche quello di costruire una città in CAA (Comunicazione Alternativa Aumentativa), sviluppando questo tipo di comunicazione sia negli uffici comunali sia nelle scuole. Proprio per questo ben cento insegnanti, di tutti e tre gli ordini di scuole, tra cui insegnanti di sostegno, insegnanti curricolari ed educatori, hanno partecipato a tre diversi corsi, della durata di quindici ore ciascuno, proprio sulla Comunicazione Alternativa Aumentativa, così da proporre una modalità comunicativa alternativa a chi soffre di deficit cognitivi".

Ovviamente, l'amministrazione comunale invita tutti i cittadini e tutte le associazioni a partecipare all'iniziativa in piazza Montanelli, così da creare un momento di incontro che possa favorire una nuova consapevolezza.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

