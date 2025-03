Studentessa morta in gita, aperto un fascicolo per omicidio colposo

La procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti, sulla morte di Aurora Bellini, la studentessa 19enne della provincia di Grosseto deceduta durante una gita scolastica su una nave diretta da Napoli a Palermo.

Le indagini finora non hanno fornito elementi significativi e si attendono gli esiti dell'autopsia, prevista per domani, per chiarire le cause del decesso, che al momento sembra dovuto a una crisi cardiaca. Il padre ha dichiarato che la giovane non soffriva di patologie pregresse. Sarà effettuato anche un esame tossicologico, i cui risultati arriveranno tra circa dieci giorni. Gli accertamenti sono seguiti, per rogatoria, dalla procura di Nocera Inferiore.

