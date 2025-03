'Stupore', il nuovo laboratorio del gesto a cura di Virgilio Sieni a Montelupo Fiorentino

Dopo MASOLINO/BALLO 1424, il Centro di Rilevante Interesse per la Danza Virgilio Sieni di Firenze torna a Montelupo Fiorentino con il progetto STUPORE, un ciclo di incontri pratici sul gesto rivolto Cittadine e cittadini senza limiti di età, provenienza e abilità che si svolgerà nei giorni 26, 27 marzo, 2, 9, 14, 15, 16 aprile 2025 e che culminerà con una performance giovedì 17 aprile 2025 alle ore 19 al Museo Archeologico di Montelupo Fiorentino.

Il percorso è inserito in Officine del Gesto / Piccoli Musei 2025, progetto pensato e sviluppato per l’area metropolitana di Firenze, che ruota intorno alla questione della frequentazione e

conoscenza del patrimonio culturale e ricerca le declinazioni e i modi di abitare e vivere gli spazi museali.

Il progetto intende valorizzare il territorio di Montelupo Fiorentino attraverso un processo di pratiche sui linguaggi del corpo che riflettono sul senso della comunità attraverso il patrimonio culturale locale, messo in relazione con la natura e le tracce del paesaggio.

Partendo da alcune restituzioni archeologiche del territorio, unitamente a manufatti dimenticati e creati appositamente con l’argilla, cittadine e cittadini si attiveranno per dar vita a una cerimonia del gesto, attraverso un ciclo di pratiche e di incontri che determineranno un modo diverso di abitare il museo, inteso come luogo d’accoglienza e ricerca per l’emancipazione del cittadino. Un affresco contemporaneo, sorta di pittura rupestre del corpo colto nelle fasi emancipate dell’incontro e della condivisione.

Al percorso STUPORE sono invitati a partecipare tutte e tutti coloro che sono interessati ad avvicinarsi ai linguaggi del corpo attraverso un percorso di pratiche sul movimento, senza alcun

limite di età, abilità e provenienza.

La partecipazione è gratuita

STUPORE - CALENDARIO

SESSIONE DI PROVE E INCONTRI:

Mercoledì 26 marzo 2025 ore 18.00-21.00

Giovedì 27 marzo 2025 ore 18.00-21.00

Mercoledì 2 aprile 2025 ore 18.00-21.00

Mercoledì 9 aprile 2025 ore 18.00-21.00

Lunedì 14 aprile 2025 ore 18.00-21.00

Martedì 15 aprile 2025 ore 18.00-21.00

Mercoledì 16 aprile 2025 ore 18.00-21.00

PERFORMANCE

Giovedì 17 aprile 2025 ore 19.00

INFO E ISCRIZIONI

La partecipazione è gratuita su iscrizione. Per la buona riuscita del progetto è richiesta la disponibilità per tutti i giorni di prove indicati in calendario e per entrambe le presentazioni pubbliche

Per partecipare è necessario compilare il form a questo link: https://virgiliosieni.wufoo.com/forms/stupore-montelupo-fiorentino

Scadenza iscrizioni: lunedì 24 marzo 2025

CONTATTI

accademia@virgiliosieni.it

tel. +39 055 2280525

Whatsapp: +39 331 2922600

Virgilio Sieni è danzatore e coreografo italiano, artista attivo in ambito internazionale per le massime istituzioni teatrali, musicali, fondazioni d’arte e musei. Direttore della Biennale di Venezia Settore Danza dal 2013 al 2016, oggi dirige il Centro Nazionale di Produzione della Danza a Firenze.

OFFICINE DEL GESTO / PICCOLI MUSEI 2025

Un progetto di Virgilio Sieni. Realizzato dal Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni, grazie al contributo di MIC, Città Metropolitana di Firenze, Fondazione CR Firenze, Regione

Toscana, Comune di Firenze, con il patrocinio del Comune di Montelupo Fiorentino.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa

