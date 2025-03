Torna Pensavo Peccioli, tre giorni per capire cosa sta succedendo a noi e al mondo

Torna il weekend di incontri e presentazioni curato da Luca Sofri in collaborazione col Post, per continuare a capire e imparare cose, malgrado tutto.

Pensavo Peccioli è il festival creato nel 2019 a Peccioli, dalla Fondazione Peccioliper e dal direttore del Post Luca Sofri, per creare un’occasione di comprensione di quello che succede, di come le cose cambiano, e di conoscenza delle novità negli ambiti della cultura, dell’informazione e dell’arte contemporanea.

Quella del 2025, che si terrà dal 28 al 30 marzo, sarà un’edizione in cui il mondo – che fin dall’inizio abbiamo pensato di osservare dalla condizione particolare di un piccolo borgo toscano – ha preso delle pieghe sempre più imprevedibili e preoccupanti, ed Emiliano Ponzi – art director responsabile dell’immagine del festival per tutte le sue edizioni – ha rappresentato ancora una volta con efficacia l’idea della ricerca di un equilibrio e di una ricomposizione dei pezzi.

Assieme al programma degli incontri, quest’anno Pensavo Peccioli ospita anche un’installazione dedicata dello stesso Emiliano Ponzi e inaugura a Palazzo Senza Tempo una mostra dell’illustratore Lorenzo Mattotti, uno dei più importanti autori nella storia della grafica italiana, dal titolo “Un Fantastico Altrove”.

Location degli appuntamenti: il Palazzo Senza Tempo, ristrutturato su disegno dell’architetto Mario Cucinella con una grande terrazza panoramica che si affaccia sulla vallata; la Galleria dei Giganti, l’ex fabbrica trasformata in un luogo di cultura ed eventi e il Cinema Passerotti che ha scandito quasi un secolo di storia del paese.

IL PROGRAMMA

In programma incontri, presentazioni, reading e gli appuntamenti con la rassegna stampa del Post, dove i fatti del mondo vengono analizzati da Luca Sofri con Francesco Costa (sabato) e Francesco Piccolo (domenica).

Tre i Premi Strega presenti nel programma: Mario Desiati, vincitore nel 2022 con “Spartriati”, presenta “Malbianco” (Einaudi), Edoardo Albinati, vincitore nel 2016 con “La scuola cattolica”, presenta “I figli dell’istante” (Rizzoli), Francesco Piccolo, vincitore nel 2014 con “Il desiderio di essere come tutti”, parlerà con Chiara Valerio del suo ultimo romanzo “Son qui: m’ammazzi. I personaggi maschili nella letteratura italiana” (Einaudi).

E poi Riccardo Falcinelli, uno dei più apprezzati graphic designer italiani, presenta “Visus. Storie del volto dall’antichità al selfie” (Einaudi); Concita De Gregorio racconta il lavoro di Lorenzo Mattotti, la cui mostra sarà ospitata a Palazzo Senza Tempo; Paolo Nori mette in scena “Chiudo la porta e urlo” (Mondadori), il suo ultimo romanzo nel quale attraversa l’avventura poetica di Raffaello Baldini, uno dei più grandi – e misconosciuti – poeti italiani dell'ultimo mezzo secolo; Michele Serra conversa con Luca Sofri sulla sua newsletter Ok Boomer! (e di come è andata nel frattempo la manifestazione per l’Europa che da quella newsletter cominciò).

Pensavo Peccioli accoglie Camila Raznovich a un anno esatto dalla proclamazione di Peccioli Borgo dei Borghi 2024, concorso televisivo che elegge ogni anno il borgo più bello d’Italia all’interno del suo programma; Silvia Bencivelli presenta “Tre colpi di genio e una pessima idea” (Einaudi), un’idea creativa di divulgazione scientifica e narrativa; Beppe Severgnini parla di “Socrate, Agata e il futuro” (Rizzoli) riflettendo con Luca Sofri sul tempo che passa e gli anni complicati che stiamo attraversando; Michele Serra e Mia Canestrini presentano “Leggere gli alberi. Una guida per capirli, dalle radici alle foglie” di Tristan Gooley, quinto libro pubblicato da Altrecose, il marchio editoriale creato dal Post insieme a Iperborea dedicato alla conoscenza della realtà e a opere di “non fiction”; Gianrico Carofiglio, e insieme a lui Luca Sofri, ci racconta la gioia dell'ignoranza consapevole e le fenomenali opportunità che nascono dal riconoscere i nostri errori, in “Elogio dell’ignoranza e dell’errore” (Einaudi), uno dei libri più venduti del 2024.

Ludovica Lugli, Renzo Macelloni, Francesco Pacifico, Marino Sinibaldi e Luca Sofri presentano la nuova edizione del Premio Vero, un riconoscimento creato della Fondazione Peccioliper in collaborazione con Il Post nel 2024, che mira a valorizzare i migliori libri giornalistici e divulgativi pubblicati in Italia e ha lo scopo di riconoscere e apprezzare gli autori e gli editori che si impegnano a “spiegare il mondo”; Fabio Genovesi ripete i suoi avvincenti racconti che il pubblico di Peccioli ha già conosciuto, con la seconda anteprima del nuovo romanzo “Mie magnifiche maestre” (Mondadori), che uscirà in tutte le librerie martedì 1 aprile; Lidia Ravera racconta “Volevo essere un uomo” (Einaudi), facendo i conti con una fantasia sempre taciuta: avrebbe voluto essere un uomo, anche se le donne le ama di piú; Pietro Grossi con Mattero Caccia presenta "Qualcuno di noi” (Mondadori), un'opera profonda e complessa, in cui l’autore ci guida in un viaggio personale che si sviluppa come un dialogo universale, un “noi” che si intreccia con l’“io” narrante; Bernardo Giorgio Mattarella, Roberto Garofoli con Marco Simoni parlano di “Governare le fragilità” (Mondadori), un libro che esamina le fragilità italiane, le ragioni per le quali è necessario oggi governarle, le politiche e gli adattamenti istituzionali da valutare; Serena Dandini presenta il suo ultimo romanzo “C’era la luna” (Einaudi) con Marino Sinibaldi; Simone Lenzi arriva a Peccioli col libro di riflessioni sulla vicenda che lo ha portato a dimettersi da assessore alla Cultura a Livorno; e infine Matteo Caccia, in collaborazione con l’Accademia Musicale Alta Valdera, sarà autore di un mash-up inedito tra Orazio, il suo podcast quotidiano sul Post, e il nuovo volume di “COSE. Spiegate bene”, la rivista di carta nata dalla collaborazione fra Iperborea e Il Post, che si intitola “La sicurezza degli oggetti”

«Tre giorni per saperne di più - spiega Luca Sofri, direttore artistico di Pensavo Peccioli - pensare di più, pensare meglio. #PensavoPeccioli è un annuale cauto approccio per capirlo, preoccupato ma non sfiduciato, e per guardare il mondo intero da una dimensione familiare e tangibile come quella di una piccola comunità, di un luogo concreto. Tre giorni di incontri con persone che osservano e raccontano le cose, che provano a capirle e spiegarle, ospiti di una cittadina che è attenta da decenni a quello che succede e a come farne bene comune, per sé e per gli altri. Ne abbiamo, da dire, e da ascoltare».

Precisa il sindaco di Peccioli Renzo Macelloni: «Dal 28 al 30 marzo 2025 si terrà a Peccioli la quinta edizione del festival nato per volontà del Comune di Peccioli e della Fondazione Peccioliper con la direzione artistica di Luca Sofri. Pensavo Peccioli è l’occasione per discutere in una dimensione piccola e concreta i cambiamenti in atto, nel contesto di un borgo toscano come Peccioli sempre fortemente proiettato verso il futuro».

“Se esiste una qualche forma di verità, mai come ora, va cercata a fondo” – aggiunge Emiliano Ponzi, autore dell’immagine del festival - Il buio rappresenta il luogo in cui navighiamo attraverso realtà prefabbricate e verità alternative. La luce è composta da frammenti di notizie e nozioni da ricercare con cura e attenzione. I nostri ritrovamenti preziosi ci proteggono dal perdere lo spirito critico e un qualche rimasuglio di buon senso”

Il programma è a cura di Luca Sofri. Pensavo Peccioli è organizzata dalla Fondazione Peccioliper, con il sostegno di Belvedere Spa e in partnership con Il Post.

Gli incontri sono gratuiti a ingresso libero fino ad esaurimento posti, salvo dove diversamente indicato.

Venerdì 28 marzo

Ore 17:00

Palazzo Senza Tempo

Riccardo Falcinelli con Maddalena Fossombroni

Visus. Storie del volto dall’antichità al selfie (Einaudi)

Ore 18:00

Cinema Passerotti

Paolo Nori

Chiudo la porta e urlo (Mondadori)

Ore 18:30

Palazzo Senza Tempo

Lorenzo Mattotti con Concita De Gregorio

Un fantastico altrove

Ore 21:00

Galleria dei Giganti

Michele Serra con Luca Sofri

Ok boomer!

Ingresso su prenotazione*

Per prenotare cliccare qui https://booking.peccioli.net/?ev=12

Sabato 29 marzo

Ore 10:30

Palazzo Senza Tempo

Luca Sofri con Francesco Costa

I giornali, spiegati bene. La rassegna stampa del Post

Ore 12:00

Palazzo Senza Tempo

Camila Raznovich con Matteo Bordone

Cose che succedono a noi, cose che succedono al mondo

Ore 14:30

Cinema Passerotti

Mario Desiati con Alessandra Tedesco

Malbianco (Einaudi)

Ore 15:00

Palazzo Senza Tempo

Silvia Bencivelli con Luca Sofri

Tre colpi di genio e una pessima idea. Ascesa e caduta di uno scienziato squinternato (Bollati Boringhieri)

Ore 16:00

Galleria dei Giganti

Beppe Severgnini con Luca Sofri

Socrate, Agata e il futuro. L’arte di invecchiare con filosofia (Rizzoli)

Ingresso su prenotazione*

Per prenotare cliccare qui https://booking.peccioli.net/?ev=13

Ore 16:30

Palazzo Senza Tempo

Edoardo Albinati con Marino Sinibaldi

I figli dell’istante (Rizzoli)

Ore 17:30

Cinema Passerotti

Francesco Piccolo con Chiara Valerio

Son qui: m’ammazzi. I personaggi maschili nella letteratura italiana (Einaudi)

Ore 18:00

Palazzo Senza Tempo

Michele Serra con Mia Canestrini

Attorno a Leggere gli alberi. Una guida per capirli, dalle radici alle foglie di Tristan Gooley (Altrecose)

Ore 19:00

Galleria dei Giganti

Gianrico Carofiglio con Luca Sofri

Elogio dell’ignoranza e dell’errore (Einaudi)

Ingresso su prenotazione*

Per prenotare cliccare qui https://booking.peccioli.net/?ev=14

Domenica 30 marzo

Ore 10:30

Palazzo Senza Tempo

Luca Sofri con Francesco Piccolo

I giornali, spiegati bene. La rassegna stampa del Post

Ore 12:00

Palazzo Senza Tempo

Ludovica Lugli, Renzo Macelloni, Francesco Pacifico, Marino Sinibaldi e Luca Sofri

Premio Vero. Libri per capire il mondo

Di cosa parliamo quando parliamo di non fiction

Ore 12:00

Cinema Passerotti

Fabio Genovesi

Mie magnifiche maestre (Mondadori)

Ore 14:30

Cinema Passerotti

Lidia Ravera con Luca Sofri

Volevo essere un uomo (Einaudi)

Ore 15:00

Palazzo Senza Tempo

Pietro Grossi con Matteo Caccia

Qualcuno di noi (Mondadori)

Ore 16:00

Cinema Passerotti

Bernardo Giorgio Mattarella, Roberto Garofoli con Marco Simoni

Governare le fragilità. Istituzioni, Sicurezza Nazionale, Competitivita (Mondadori)

Ingresso su prenotazione*

Per prenotare cliccare qui https://booking.peccioli.net/?ev=15

Ore 17:00

Galleria dei Giganti

Serena Dandini con Marino Sinibaldi

C’era la luna (Einaudi)

Ingresso su prenotazione*

Per prenotare cliccare qui https://booking.peccioli.net/?ev=16

Ore 17:30

Palazzo Senza Tempo

Simone Lenzi con Luca Sofri

Malcomune. Inclusione, resilienza e una beata minchia negli enti locali (Linkiesta Books)

Ore 18:00

Cinema Passerotti

Matteo Caccia

in collaborazione con l’Accademia Musicale Alta Valdera

Orazio e le cose

Attorno a Cose spiegate bene. La sicurezza degli oggetti (Il Post e Iperborea)

Un fantastico altrove

Mostra delle opere di Lorenzo Mattotti

28 marzo – 19 ottobre 2025

Palazzo Senza Tempo

Peccioli

Ingresso libero

Tutti i giorni dalle 9 alle 20

Flower Up

Installazione di Emiliano Ponzi

Piazza del Popolo

Peccioli

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, salvo dove diversamente indicato