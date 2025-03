Buongiorno oggi ringrazio Rosalia che mi ha scritto una mail e mi ha dato questa gustosa ricetta Tortine alle carote.

Le verdure possono essere pratogoniste anche in un dolce come le carote e come la zucca; ma per fare dolce si possono utilizzare anche zucchine, barbabietole, le patate

Tortine alle carote

Ingredienti per 12 stampini

130 gr di farro integrale

70 gr di farina di mandorle

170 gr di carote

85 gr di zucchero di canna

1 arancia non trattata

50 gr di olio extravergine di oliva delicato o olio di semi

1 cucchiaino di estratto di vaniglia o vaniglia

60 gr di succo d’arancia

10 gr lievito

2 uova

Sale

Preparazione

Pelate le carote e grattugiatele finemente. Trasferitele in un tritatutto o mix con l’olio e il succo d’arancia e riducete in purea. A parte montate le uova con lo zucchero, la buccia grattugiata d’arancia e la vaniglia, fino ad ottenere un composto schiumoso e gonfio. Incorporate la purea e poi aggiungete gradualmente le farine e il lievito setacciati, che avrete miscelate precedentemente insieme, un pizzico di sale. Continuate a montare per amalgamare e avere un composto liscio e omogeneo. Oliate e infarinate leggermente degli stampi in silicone o quelli che avete e riempiteli con il composto fino a ½ cm dal bordo. Fate cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 15-20 minuti. Fate la prova dello stecchino per verificare la cottura. Sfornate le tortine e fatele raffreddare. Ultimate con zucchero a velo e mandorle tritate a piacere.

Rosalia

Mandate le vostre ricette a michela@radiolady.it

Seguitemi anche su Facebook www.facebook.com/groups/cucinarechebonta/

Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.

Potete seguire la radio anche in DAB per tutta la Toscana.