La Toscana è la regione preferita nel mercato immobiliare di lusso. Germania leader tra gli investitori esteri

Il settore che continua a essere una delle principali attrazioni per gli investitori è il mercato immobiliare di lusso, che in Italia rappresenta un settore d'interesse sia per gli investitori nazionali che internazionali.

Un'analisi recente di LuxuryEstate.com, in collaborazione con Immobiliare.it, ha rivelato che la Toscana è la regione preferita dagli investitori stranieri, con il 20% delle ricerche nel settore immobiliare di lusso. Subito dopo, la Lombardia si attesta al secondo posto, con una quota di circa il 17%, seguita dal Lazio con l'11,5%. Sebbene l'interesse cali nelle altre regioni, alcune continuano a suscitare un'attenzione particolare. Di seguito la top 10 delle regioni italiane più desiderate dagli investitori esteri:

Toscana: circa il 20% delle ricerche totali

Lombardia: poco più del 17%

Lazio: circa 11,5%

Sardegna: 8,5% delle preferenze

Liguria: 7,1% dell'interesse totale

Sicilia: 6,5% dell'interesse totale

Veneto: 6,3%

Campania: 5,2%

Piemonte: 4%

Trentino-Alto Adige: 3,5%

Secondo Paolo Giabardo, CEO di LuxuryEstate.com, "la Toscana guida la classifica grazie al connubio tra il fascino culturale di Firenze e le bellezze paesaggistiche e marittime della Versilia", offrendo così una vasta gamma di opzioni in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza, dal mare alla montagna.

La Germania emerge come il Paese con la maggior concentrazione di investitori immobiliari esteri, mostrando una presenza significativa in quasi tutte le regioni italiane. Il Trentino-Alto Adige è particolarmente richiesto dai tedeschi, che rappresentano oltre il 50% delle ricerche, ma rimangono anche molto apprezzate la Sardegna (28%), la Liguria (27%) e la Toscana (23%). Tuttavia, in alcune regioni come il Lazio e il Piemonte, la Francia prevale, rappresentando il 14% delle ricerche di immobili di lusso. Inoltre, la Polonia sta emergendo come un nuovo attore importante in questo mercato, con una quota significativa di ricerche in Sardegna, Sicilia, Toscana e Trentino-Alto Adige.

Concentrandoci su tre delle principali città italiane, emerge un quadro interessante delle preferenze internazionali. A Firenze, la maggior parte delle ricerche proviene dalla Germania (24,4%), seguita dalla Francia (12,4%). A Roma, la concorrenza tra Germania e Francia è più equilibrata, con la Francia che ha una leggera prevalenza (14,7%) rispetto alla Germania (14,2%). A Milano, la Francia è il paese dominante con l'11,2% delle ricerche, seguita dalla Germania al 10,2%.

La Toscana, dunque, rimane in cima alla lista delle preferenze per il mercato immobiliare di lusso con la Germania come il Paese con il maggiore interesse, seguita dalla Francia, mentre la Polonia sta emergendo come una presenza sempre più significativa.

