Un astrologo per i lavoratori della Sebach di Certaldo

Il primo astrologo aziendale ufficiale italiano lavorerà in Valdelsa. I lavoratori della Sebach, azienda di Certaldo attiva nel campo del noleggio di wc e soluzioni sanitarie mobili, potranno avvalersi di un servizio che pochissime realtà mettono a disposizioni dei propri dipendenti: una consulenza astrologica personalizzata.

Sarà Francesco il Principe Astrologo – già collaboratore di riviste, blog, tv e radio locali – a fare l'oroscopo nel mese del compleanno al dipendente. “Il lavoratore – spiega l’astrologo – mi contatta, mi comunica i suoi dati che servono per fare il tema natale (ora, data e luogo di nascita), poi fissiamo durante il suo orario di lavoro un appuntamento, e io in videochiamata oppure in presenza gli faccio la spiegazione dei suoi aspetti astrologici e l'oroscopo per il 2025; e se ha una persona con cui vedere la compatibilità, controlliamo l'affinità".

