Use Computer Gross sconfitta da Oleggio, ma sono solo applausi

Fra le cose che i talentuosi ragazzi Under 19 dell’Olimpia Milano vestiti con la maglia di Oleggio avranno imparato da questa partita è che il cuore ed il carattere possono portarti a colmare tanti gap ed a cercare di vincere partite che sembrano decise. E’ questo l’insegnamento che dà loro l’Use Computer Gross che perde 82-88 ma che, prima di alzare bandiera bianca, sputa l’anima tirando fuori non si sa da dove anche quello che non ha. Guidata da un Rosselli per il quale ormai non ci sono più aggettivi, i biancorossi si mordono le mani per aver toppato la terza frazione (30 punti al passivo) e, soprattutto, per il numero di palla perse. Delle 20 totali, due sono davvero sanguinose perché arrivano proprio nel momento del massimo sforzo quando, per sperare davvero di ribaltarla, non ti puoi permettere niente, specie contro una squadra simile che, puntualmente, punisce ogni errore altrui. Negli occhi restano comunque una gran bella partita, un’Use Computer Gross da applausi e la speranza che il grande sforzo prodotto non si faccia sentire sabato sera quando si tornerà in campo ancora al Pala Sammontana contro Pavia.

Che Rosselli sia in serata si capisce subito. Oltre a sfornare i soliti assist inizia a metterla dentro e, quando Maric esce dalla panchina, non gli è da meno portando i biancorossi sul 14-8 a suggello di un parziale di 12-2. Capitan Pilotti agguanta l’Use a 21 e, nell’ultima azione, una banale palla persa regala a Karem il 26-25 del primo parziale. L’inizio del secondo è forse la sola parte della gara che non riserva particolari sussulti, se non quando entra De Leone che porta i suoi sul 39-33 senza sapere che sarà l’ultimo momento nel quale guideranno il punteggio. Uno 0-9 ispirato da Lonati rimette in carreggiata Oleggio che al riposo va avanti di un punticino: 41-42. In campo rientrano solo gli ospiti e Garavaglia, con due tiri pesanti, riapre i giochi di un parziale nel quale la sua squadra segnerà ben 30 punti. Oleggio va a folate impressionanti per velocità di esecuzione e la Computer Gross tiene testa solo grazie ad azioni individuali ed alla congenita voglia di non mollare mai. Garavaglia e Lonati riportano i suoi sul 48-61 ed ecco che Maric e Sesoldi firmano il 54-64. Sulla zona ordinata nel finale arriva la tripla di De Ros per il 59-72 del minuto 30. Un canestro di Karem al limite dei 24 secondi battezza la frazione finale e, sulla tripla di Borsani del 61-77 la partita pare ormai andata. Dove trovi le energie non si sa, ma la Computer Gross le trova e, se sul primo passaggio a meno 10, non trova con Rosselli e Maric canestri importanti, lo fa poco dopo quando, prima Rosselli e poi De Leone, mettono due possessi fra le squadre: 72-78 quando di minuti ce ne sono ancora cinque. Qui ci si mettono una rubata di Borsani ed un’infrazione di campo a dare mazzate ai biancorossi, con la spia delle energie che fa ormai rosso fisso. Garavaglia mette il 75-83 e poco dopo, ancora da palla recuperata, il 75-85. A quel punto è davvero troppo per pensare di rimontarla. Vince Oleggio 82-88.

82-88

USE COMPUTER GROSS

Giannone 15, Marini ne, Baccetti, Sesoldi 8, Ramazzotti ne, De Leone 16, Mazzoni, Quartuccio, Tosti ne, Regini ne, Maric 18, Rosselli 25. All. Valentino (ass. Elmi/Cappa)

OLEGGIO MAGIC BASKET

De Ros 5, Casella 12, Karem 6, Pilotti 4, Borsani 7, Yousseff 3, Suigo 9, Lonati 16, Garavaglia 19, Cortellino, Ceccato 4, Van Elswyk 3. Al. Catalani (ass. Nalon/Cardelli)

Arbitri: Cavasin di Rosignano Marittimo e Deliallisi di Livorno

Parziali: 26-25, 41-42 (15-17), 59-72 (18-30), 82-88 (23-16)

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa

