Use Rosa Scotti, a Cagliari in palio punti pesantissimi

Meno quattro giornate alla fine con la piacevole sensazione di guardare più sopra per posizionarsi meglio possibile dentro al quartetto di testa che non dietro dove manca davvero poco per essere matematicamente nella parte migliore del tabellone playoff. Ma, tutto sommato, visto che all’Use Rosa Scotti finora è andata bene a non pensare troppo ai calcoli di classifica, la cosa migliore è proseguire così e guardare alla prossima partita in programma sabato alle 16.30. Anche perché, oltre a non essere facile, è sul campo di una squadra che, da parte sua, deve staccare ancora il pass per le magnifiche otto e per andare a giocarla serve l’aereo. L’identikit è naturalmente quello di una sarda, nella fattispecie la Virtus Cagliari.

“E’ una trasferta difficile e particolare come lo sono tutte quelle sarde – esordisce coach Alessio Cioni – sarà molto importante l’approccio che mancò quando andammo a Selargius. Per questo, per portarla via, servirà un passo in avanti rispetto ad allora perché i punti in palio saranno fondamentali. Una vittoria potrebbe consentirci infatti di ipotecare il quarto posto mentre, in caso contrario, la partita successiva con Livorno in casa sarebbe un vero e proprio spareggio. Sappiamo di affrontare una squadra forte e pericolosa come ha dimostrato nella prima parte del campionato ed ora a questo aggiunge anche la necessità di fare punti. In casa si fa sempre rispettare e quindi ci aspetta una sfida doppiamente difficile”.

“Domenica a Broni – prosegue – siamo crollate dopo tre ottimi tempini e quindi mi auguro che le ragazze abbiamo recuperato le energie non solo fisiche ma anche mentali, una sensazione che ho vedendole allenare”.

La partita sarà diretta da Marenna di Gorla Minore e D’Errico di Grugliasco e sarà visibile in diretta streaming sul canale youtube virtuscagliari.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

