Vessa la vicina e la minaccia nonostante l'allontanamento: arrestato

Ha violato il divieto di avvicinamento alla vicina di casa e i carabinieri lo hanno fermato e arrestato. È successo martedì 18 marzo a Castelfiorentino, dopo che un uomo si era avvicinato di nuovo a una donna e alla sua famiglia.

Le vessazioni da parte del vicino sarebbero iniziate nel giugno del 2023. A marzo il gip aveva emesso un provvedimento di allontanamento. Mail 17 marzo la donna è tornata in caserma e ha mostrato un video in cui l'uomo la offendeva e minacciava in strada.

Dopo una attenta visione ed analisi del video prodotto dalla parte offesa, per l’uomo sono scattate le manette in “flagranza differita”, sfruttando un istituto introdotto recentemente nel codice di rito. Ora si trova ai domiciliari.