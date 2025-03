A Empoli “Germogli”, uno spettacolo interattivo

Un nuovo appuntamento con “Germogli” si terrà mercoledì 9 aprile 2025, alle 21, nel Cenacolo degli Agostiniani (in via dei Neri, 15). Un evento rivolto a insegnanti, educatori e genitori.

Si tratta di uno spettacolo interattivo a cura di David Conati e Didatticabaret dal titolo “Quanto c’è di vero?” per riflettere in modo divertente sul potere di una notizia (falsa), sulla capacità della tecnologia e dell’AI di manipolare la realtà e sugli strumenti a disposizione della scuola per educatori gli studenti a riconoscere le false informazioni da quelle vere.

L’evento è gratuito e la prenotazione è gradita e non obbligatoria e si può effettuare al link https://forms.gle/rTMefnZYYvBfQFkA7

FOCUS - David Conati è un autore e compositore, autore teatrale, katalizzAutore incantAutore. In ambito editoriale collabora con più di venti editori per i quali ha scritto molti romanzi, testi di parascolastica, manuali educativi, guide didattiche, libri di testo e narrativa per ragazzi. Oltre che di scrittura David si occupa anche di teatro per ragazzi e gira l’Italia con molte produzioni ma che si tratti di produzioni teatrali o progetti di lettura, ogni incontro diventa inevitabilmente uno spettacolo. (dal sito https://www.davidconati.com/)

Didatticabaret porta nelle scuole di ogni ordine e grado di tutta Italia, Istria e Canton Ticino i suoi spettacoli che spaziano dai Grandi Classici in 60 minuti all’educazione civica, ambiente ed energia, ecologia e cooperazione ai laboratori sull'invenzione delle storie e loro trasformazione, laboratori per studenti ed insegnanti sulla creazione di Podcast, teatro, fumetto e cinema. (dal sito https://www.didatticabaret.it/)

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

