Aggressione a conducente bus a Firenze, la solidarietà e l'allarme di Autolinee Toscane

Questa mattina, intorno alle 12.00, un conducente di Autolinee Toscane che prestava servizio sulla linea 2, è stato aggredito con violenza da un passeggero.

Secondo una prima ricostruzione, il passeggero, in stato di agitazione e senza apparente motivo, si è avvicinato alla cabina di guida, ha preso il cellulare del conducente e l’ha gettato fuori dal veicolo. Il conducente è sceso e il passeggero lo ha aggredito fisicamente.

L’aggressore si è poi dato alla fuga e il conducente ha chiamato la sala radio, che a sua volta ha contattato le forze dell’ordine e l’ambulanza, che sono accorse sul posto. Il conducente è stato poi portato in Ospedale per accertamenti. Personale di at ha seguito il collega per ogni tipo di assistenza.

“Al conducente piena solidarietà di tutta l’azienda per questa spregevole aggressione – commentano Gianni Bechelli e Jean-Luc Laugaa, Presidente e Ad di Autolinee Toscane – Sono episodi che ci rattristano e ci indignano. Sono situazioni intollerabili e useremo tutti i nostri strumenti affinché questa aggressione non rimanga impunita”.

Autolinee Toscane, acquisita la dinamica esatta di quanto accaduto valuterà tutte le azioni legali, facendo eventuale denuncia anche per interruzione di pubblico servizio. L’azienda inoltre sarà di supporto alle forze dell’ordine – a cui va il più sentito grazie per l’intervento – anche con la registrazione delle telecamere presenti sul mezzo, che potranno supportare l’identificazione della persona. Infatti, ogni bus della toscana ha dalle 5 alle 7 telecamere, a tutela dei passeggeri e dei dipendenti, nonché di ausilio per le forze dell’ordine.

Fonte: AT bus ufficio stampa