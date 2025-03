Al Teatro del Popolo “Giovinette - le calciatrici che sfidarono il duce”

La variegata attività del Teatro del Popolo di Castelfiorentino propone anche quest’anno degli spettacoli che, inclusi nella rassegna del teatro civile, sono destinati ad appassionare e a far riflettere.

E’ certamente il caso di “Giovinette-le calciatrici che sfidarono il duce”, in programma martedì 25 marzo alle ore 21,00 con Federica Fabiani, Rossana Mola e Rita Pelusio, per la regia di Laura Curino. Lo spettacolo racconta come nell’epoca fascista, la prima squadra di calcio femminile italiana sfidò la cultura del tempo. La loro epopea raccontata con ironia e leggerezza da un trio di attrici che, mischiando comicità e narrazione, dimostra come, pur a distanza di tanti anni e di tante battaglie, certi pregiudizi siano duri a morire e come la lotta per la libertà e i propri diritti, passi anche attraverso lo sport.

Quell’avventura sportiva riuscì caparbiamente a resistere per quasi un anno, quando, proprio alla vigilia della loro prima partita ufficiale, il regime le costrinse a smettere di giocare. La loro fu una sfida al loro tempo, al regime, alla mentalità dominante che vedeva nel calcio lo sport emblema della virilità fascista. Di questo pugno di ragazze, che a loro modo sfidarono il duce, alcune si riciclarono in altri sport, altre uscirono dalla storia, altre ancora entrarono in una storia più grande, partecipando dieci anni dopo alla lotta partigiana.

Da segnalare, infine, che il prossimo appuntamento con la stagione di prosa del Teatro del Popolo di Castelfiorentino è invece fissato per Sabato 29 marzo con l’atteso “L’Elisir d’amore”.

PREZZI

Posto unico € 20,00

Ridotto soci Coop € 10,00

Orario biglietteria:Biglietteria Teatro del Popolo - P.zza Gramsci, 80 - Castelfiorentino - Tel.0571/633482 Martedì e giovedì ore 17 -19, sabato ore 9.30 -12.30

Giallo Mare Minimal Teatro - via P. Veronese,10 - Empoli - Tel 0571/81629-83758 Vendita solo su appuntamento dal lunedì al venerdì

Diritti di prevendita € 1

PREVENDITE:

In biglietteria e on line dal sito della Fondazione Teatro del Popolo www.teatrocastelfiorentino.it

Info:

Teatro del Popolo - piazza Gramsci 80, 50051 Castelfiorentino (FI)

tel. 0571 633482 - info@teatrocastelfiorentino.it

Giallo Mare Minimal Teatro - tel. 0571 81629-83758 - info@giallomare.it

www.teatrocastelfiorentino.it - www.giallomare.it - www.fts.toscana.it

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate