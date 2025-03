Alberto di 25 metri sulla linea elettrica, intervento dei Vigili del fuoco per toglierlo

Una pianta di 25 metri era andata ad appoggiarsi sulla linea elettrica nel comune di San Piero a Sieve in Via Casenuove Taiuti. I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Borgo San Lorenzo, sono intervenuti alle ore 9:00 di stamani per l’abbattimento.

Personale della manutenzione elettrica ha disalimentato la linea per consentire ai Vigili del fuoco, inizialmente di alleggerire dai rami, per poi procedere con l'abbattimento della pianta. Dopo l’abbattimento è stata ripristinata la linea elettrica e alimentata