Allerta meteo arancione, chiuse le scuole negli 11 Comuni dell'Empolese Valdelsa

A pochi giorni di distanza dall’evento alluvionale che ha pesantemente colpito il territorio, torna la preoccupazione per il maltempo. È stata infatti emessa su tutto il territorio dell’Unione dei Comuni del Circondario dell’Empolese Valdelsa un’allerta di codice arancione per il rischio idrogeologico-idraulico reticolo minore, dalla mattina e per tutta la giornata di domani. A questa si somma un’allerta di codice giallo per temporali forti.

Data la difficoltà per le criticità e i danni arrecati al territorio dalle intense piogge di una settimana fa, i sindaci degli 11 Comuni dell'Empolese Valdelsa in presenza della nuova ondata di maltempo prevista, hanno disposto per la giornata di sabato 22 marzo la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, degli impianti sportivi, sia all’aperto che al chiuso e dei cimiteri. Sono invece aperti mercati, biblioteche, musei, parchi e giardini pubblici.

Viene inoltre raccomandato di evitare spostamenti inutili, di usare prudenza, oltre a rimanere aggiornati sulle condizioni meteo. È infine invitata tutta la popolazione a tenersi aggiornata sui canali ufficiali degli enti comunali e della protezione civile.

Empoli, slitta la riapertura della piscina

Il maltempo costringe ancora allo stop la piscina comunale di Empoli. Dopo la chiusura dei giorni scorsi dovuta agli allagamenti e ai danni all'impianto provocati dall'evento alluvionale iniziato il 13 marzo scorso, slitta la riapertura della piscina in via delle Olimpiadi inizialmente prevista per domani, in vista della nuova allerta arancione.

