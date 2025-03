Nuova allerta meteo arancione nel centro-nord della Toscana

È stata emessa una nuova allerta arancione dalla sala operativa regionale per rischio idrogeologico sulla Toscana centro-settentrionale dalle 7 di domani sabato 22 marzo fino a fine giornata. Le regioni toccate saranno Firenze, Massa Carrara, Lucca, Prato, Pistoia e la parte settentrionale della provincia di Pisa.

La Regione ha emesso allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali forti sul resto della regione per tutta la giornata di domani; allerta gialla per rischio idraulico su area Bisenzio e Ombrone pistoiese.

"Prestiamo massima attenzione, il nostro sistema di Protezione Civile della Toscana è operativo e pronto ad intervenire in caso di necessità" fanno sapere dalla Regione.

Previste piogge diffuse già dalle prime ore di sabato con possibilità di temporali. Domenica ancora pioggia in particolare su nord-ovest e zone settentrionali e sul grossetano.

Notizie correlate