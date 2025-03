Montelupo investe 37mila euro per rifare le aree gioco

Con la bella stagione, torna la voglia di stare all’aria aperta, di vivere gli spazi verdi e i giardini.

Il Comune di Montelupo Fiorentino prosegue il suo impegno nella riqualificazione delle aree gioco, con una serie di interventi volti a garantire maggiore sicurezza e fruibilità per i bambini. I lavori interesseranno diverse zone del territorio, prevedendo la sostituzione di giochi ormai deteriorati e l’installazione di nuove attrezzature.

Al via un progetto di riqualificazione delle aree a gioco per oltre 37.000 €. Si tratta del secondo stralcio che segue interventi realizzati a settembre 2024.

A partire da questa settimana sono iniziati i lavori di sistemazione delle aree gioco situazione in via Citerna, via del Gelsomino, via Nardini, piazza 8 Marzo 1944.

Via Citerna. Nell’area giochi di Via Citerna verranno rimossi lo scivolo con castello arrampicata e l’altalena, insieme alle rispettive pavimentazioni antitrauma. Al loro posto saranno installati un nuovo scivolo con torre, dotato di scala di risalita e pannello ludico alla base, e una nuova altalena con due sedute. Entrambi i giochi saranno corredati da una pavimentazione antitrauma in gomma.

Via del Gelsomino. L’area giochi di Via del Gelsomino, che dispone anche di una zona di sosta attrezzata con panchine, tavoli pic-nic e cestini, sarà oggetto di un importante intervento di riqualificazione. Verranno rimossi lo scivolo con castello arrampicata, l’altalena e il gioco arrampicata, tutti non più riparabili. Saranno sostituiti con un nuovo scivolo con torre e una nuova altalena con doppia seduta, garantendo così maggiore sicurezza e accessibilità per i più piccoli.

Via Nardini. In Via Nardini sarà effettuata la rimozione del gioco arrampicata con scivolo, che sarà sostituito con una nuova attrezzatura di arrampicata su corda, accompagnata dalla relativa pavimentazione antitrauma.

Piazza 8 Marzo. L’area giochi di Piazza 8 Marzo, di recente realizzazione, si presenta in buono stato di conservazione, a eccezione della rete in acciaio rivestito in polipropilene del gioco arrampicata con scivolo, che risulta danneggiata. Il progetto prevede la sostituzione di questo elemento con una nuova rete dalle stesse caratteristiche tecniche, garantendo così la sicurezza e la funzionalità dell’area.

“Questi interventi rientrano nell’azione di manutenzione e miglioramento degli spazi pubblici dedicati ai più piccoli, con l’obiettivo di offrire luoghi di svago sicuri, inclusivi e moderni per le famiglie del territorio”, afferma l’assessore alle manutenzioni, Simone Peruzzi

