BOF International Street Food sbarca in Toscana a Castelfranco di Sotto

Appuntamento in Piazza XX Settembre dal 28 al 30 marzo con i migliori food truck in arrivo da tutta Italia. Programma di intrattenimento ricchissimo tra musica live e divertimento formato famiglia

BOF International Street Food sbarca in Toscana, dopo i tanti consensi raccolti in ogni angolo d’Italia che lo hanno certificato come autentica realtà di riferimento nel settore dell’intrattenimento di piazza, e scocca il conto alla rovescia per lo Street Food Primavera Festival in programma in Piazza XX Settembre di Castelfranco di Sotto dal 28 al 30 marzo.

Sapori e gusti della tradizione gastronomica della penisola ed estera, in rigorosa modalità food truck, conditi da una programmazione di puro divertimento formato famiglia. Ingresso gratuito, patrocinio del municipio di Castelfranco di Sotto, e specialità tutte da gustare preparate sul momento da vere e proprie cucine itineranti.

Stracotteria, hamburger di cinghiale, polenta, arrosticini, wrap e pulled pork. Ma anche la mitica carbonara romana, le pizze fritte da gustare insieme ad altre specialità napoletane, i cannoli e gli arancini siciliani per arrivare a proposte dal marchio internazionale come la paella e il menù argentino. Senza dimenticare caramelle, crepes e dolci, birreria, enoteca, cibo e birra senza glutine. Una carovana colorata, con apertura serale dalle ore 18 mentre il sabato e la domenica c’è pure l’opzione pranzo con il via già alle 11.30, nel centro di Castelfranco di Sotto che punta forte anche sull’intrattenimento: bancarelle, area giochi bimbi, giostre e grandi spettacoli dal vivo. Si parte il 28 marzo, alle 20, con Ringo Dj e il suo show Concorde a fare da antipasto al concerto live tributo alla migliore musica dance dei Suzy Q.

Il 29, dalle ore 12, intrattenimento per i più piccoli ed esibizione delle scuole di musica e di danza locali prima del riempi tutto serale delle 21 con l’imperdibile Crazy 90’s – Il party anni ’90 per riportare indietro nel tempo le lancette del tempo alla magia di un decennio unico. Stesso copione per il gran finale del 30 con spettacoli diurni all’ora di pranzo e l’esibizione dal vivo dei toscani Alabarde Spaziali Cartoon Band celebri per la riproposizione delle più belle sigle dei cartoni tv e per medley rock, ska e dance capaci di scatenare il ritmo a tutte le età (info 339.8462889 – bof.streetfood@gmail.com – Social: Bof Street Food).

“Non vediamo l’ora di abbracciare Castelfranco di Sotto con un evento che strizza l’occhio ai gusti ed ai sapori, con particolare attenzione alle proposte culinarie di stagione, declinati ad ogni latitudine della tradizione gastronomica nazionale e internazionale – fanno sapere dallo staff organizzativo di BOF International Street Food -. Ecco perché, con l’intento di portare nel centro storico della città un evento di intrattenimento a 360 gradi, abbiamo confezionato una programmazione completa anche sotto il profilo del divertimento per grandi e piccini. Vi aspettiamo numerosi!”.

Fonte: Ufficio Stampa

