Calenzano, il Museo del Figurino Storico festeggia il Dantedì con eventi per tutte le età

Un salto indietro nel tempo a primavera del 1289, in compagnia di Dante sabato 29 marzo 2025 presso il Museo del Figurino Storico di Calenzano in collaborazione con l'Associazione Culturale di Antichi Popoli.

Dalle ore 16 alle ore 18 venite ad aiutare Dante che deve procurarsi l'armamentario per la battaglia di Campaldino che si svolgerà a giugno. Un gioco per tutta la famiglia vi aspetta, per bambini dai 10 anni in su attività di acquisto tra le bancarelle del mercato medievale per scoprire l'equipaggiamento da battaglia, per bambini dai 4 anni in su un gioco di memoria sulle corporazioni per imparare a conoscerle.

Il perché di questo evento risiede nella data del 25 marzo sembra infatti che in questo giorno del lontano 1300 il poeta abbia iniziato il viaggio che ha dato vita alla Divina Commedia.

L'iniziativa prevede il costo di 2€ a partecipante.

La prenotazione è obbligatoria a info@museofigurinostorico.it o tramite telefono a 055/0500234 in orario apertura museo (consultare il sito www.museofigurinostorico.it)

Fonte: Museo del Figurino Storico - Ufficio Stampa

Notizie correlate