Caporalato, PCI Empolese Valdelsa: "Occorre rompere il muro di omertà"

"L'intermediazione illecita di manodopera (caporalato) è un fenomeno criminale comune anche nelle nostre zone". Così in una nota il PCI sezione "Abdon Mori" Empolese Valdelsa. "Chi vive in piccoli centri vede spesso furgoni con vetri scuri dove salgono giovani indiani, pakistani, di altri Paesi, accompagnati a lavorare nei campi, dove operano senza alcuna protezione, con le borse del cibo appoggiate per terra. Si tratta di persone in estremo stato di bisogno e quindi assolutamente ricattabili. Per chi voglia denunciare le loro condizioni e difendere i loro diritti è estremamente difficile stabilirvi un contatto. Se cerchi di parlarci ti evitano.

È quindi estremamente importante la denuncia sporta dal lavoratore rimasto ferito a Castelfiorentino contro il "caporale", arrestato per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro". Sandro Scardigli, segretario Sezione PCI Empolese Valdelsa e Susanna Rovai, capogruppo PCI Assemblea Unione Comuni Circondario Empolese Valdelsa, proseguono: "Occorre rompere il muro di omertà che permette il perpetuarsi della complicità fra intermediari e imprenditori, stranieri e italiani, che si diffonde sempre più in tutte le parti d'Italia, lucrando sulla precarietà esistenziale di quelle persone immigrate costrette a nascondersi perché non vedono riconosciuti i loro diritti da una legislazione inadeguata e da governi che le vogliono clandestine.

Tutto ciò rende ancora più urgente l'immediata costituzione della Commissione Speciale che dovrà portare all'istituzione di un Osservatorio permanente dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa per la prevenzione, il monitoraggio e la lotta contro la mancanza di sicurezza e gli infortuni sul lavoro. Questo Osservatorio, proposto dal Partito Comunista Italiano e la cui istituzione è stata approvata per ben due volte all'unanimità dall'Assemblea dell'Unione, - concludono - dovrà svolgere un importante ruolo anche per scovare e combattere lavoro nero e caporalato, dove la salute e la vita dei lavoratori valgono meno di zero".

