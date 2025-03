Via le carcasse di bici dalla stazione di Empoli. Giochi e verde: novità nelle frazioni

Pozzale, Marcignana, Brusciana e Pagnana, ma pure l'area della stazione. Sono le zone interessate da interventi del comune di Empoli, come annunciato dall'assessore ai lavori pubblici Simone Falorni.

In questi giorni gli uffici stanno provvedendo alla rimozione di carcasse e rottami di bici legate alle rastrelliere della stazione ferroviaria. Da tempo molti telai inutilizzati dovevano essere rimossi e negli scorsi giorni il lavoro è cominciato e proseguirà nei prossimi giorni.

Si parla anche di verde: sono state potate molte siepi su Marcignana, la zona industriale del Terrafino e in via Cesare Battisti, a fianco del cantiere del nuovo Teatro il Ferruccio.

Tante le novità per le aree gioco: i lavori stanno andando avanti per piazza Arno a Pagnana, via Frank e via Turati a Marcignana e l'area verde di Brusciana.

Migliora l'area pubblica di via Medaglie d'Oro della Resistenza a Ponte a Elsa: sono stati installati due nuovi punti luce e nuove panchine. Su viale Aldo Moro e la sua Scorta, nei pressi della rotatoria verso Carraia, è stata ripassata la segnaletica orizzontale.

Capitolo asfaltature: come previsto sono stati realizzati i marciapiedi di Pozzale, in previsione un intervento nei tratti di strada più ammalorati di via dei Cappuccini e in via del Poggiarello, nel centro abitato di San Frediano, a sud di Empoli. Proseguono infine i lavori di manutenzione sulle scuole 'Vanghetti' e 'Busoni'.

"Sono continuati in senso ampio gli interventi di manutenzione, nell'intento di dare risposta a esigenze, segnalazioni e bisogni che i cittadini hanno dimostrato nel corso degli ultimi tempi. Andiamo avanti, compatibilmente con il meteo" dice l'assessore Falorni.

Notizie correlate