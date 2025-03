Castelfiorentino, 'A Tavola Con Dio': cibo e religione in scena al Teatro Gat

Venerdì 28 marzo (ore 21.30) al Teatro di Castelnuovo, Don Andrea Bigalli e Leonardo Romanelli presentano 'A tavola con Dio', usanze, tradizioni e precetti delle varie religioni intorno al cibo. Dal divieto di consumare carne di maiale al rispetto sacrale nei confronti delle mucche. Dal veganismo al vegetarismo. Per non parlare del vino, su cui ruotano orientamenti religiosi del tutto contrapposti.

È questo il biglietto da visita di 'A tavola con Dio', lezione-spettacolo di Don Andrea Bigalli e Leonardo Romanelli che andrà in scena al Teatro di Castelnuovo d'Elsa venerdì 28 marzo, alle ore 21.30 (ingresso € 12,00). Una performance teatrale sul cibo e le religioni in cui saranno affrontati aneddoti, curiosità, cibi proibiti ed usanze ancora attuali. Dai motivi che spingono taluni a bandire il maiale dalle tavole di molti popoli (e da come questa restrizione abbia dato origine alla possibilità di fare salumi con l'oca) al divieto di consumare carne bovina, per poi approfondire questioni come l'idea del veganismo e del vegetarismo.

Sarà riservato uno spazio anche al vino, considerato un prodotto sacrale per alcune religioni e una bevanda vietata per altre Don Andrea Bigalli, parroco della Diocesi di Firenze, è docente all'Istituto Superiore di Scienze Religiose della Toscana. Leonardo Romanelli, scrittore e giornalista, è critico enogastronomico, un educatore nel campo del vino e del cibo

Per informazioni e prenotazioni: www.gatteatro.net 3926090772

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate