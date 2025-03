Chianti da amare in sella: si aprono le ‘porte’ del Chianti Bike Natural Park.

Con l’apertura della stagione primaverile, oggi 21 marzo, prende vita nel cuore del Chianti Classico, a San Casciano in Val di Pesa, una nuova visione slow di esplorare, scoprire, percorrere, amare il Chianti. A passo di cittadini, visitatori, una pedalata dopo l'altra in sella alla due ruote, attraverso il patchwork di colori, profumi, suoni che ammanta la campagna toscana. È stato presentato alcune ore fa nel pregiato contesto ambientale e storico architettonico di Villa le Corti il neonato progetto di valorizzazione e promozione territoriale, volto ad incrementare la fruibilità di alcuni dei luoghi simbolo delle colline chiantigiane quali strade bianche, sentieri, percorsi situati all'interno di territori privati. Si chiama You’r Welcome® ed è l’iniziativa che nasce contestualmente ad un’altra novità, parte dello stesso progetto, lanciato da una inedita liaison tra pubblico e privato. Si tratta del Chianti Bike Natural Park, una rete di percorsi ciclopedonali che si snodano su aree privati, avvolti dalla bellezza del paesaggio chiantigiano, puntellato di vigneti, uliveti, boschi.

Alla presentazione del progetto di comunità “You'r Welcome” sono intervenuti Stefania Saccardi, vicepresidente della Regione Toscana e assessora all'agricoltura Roberto Ciappi, sindaco di San Casciano in Val di Pesa Stefano Santarelli, responsabile tecnico amministrativo GAL Start Duccio Corsini dell’associazione San Casciano Classico e Piero Giannini, capofila del progetto di comunità You’r Welcome. Il progetto è stato finanziato dalla Regione Toscana, attraverso le risorse del bando GAL Start misura 19.2 “Progetti di rigenerazione delle comunità” e realizzato in collaborazione con il Comune di San Casciano in Val di Pesa, la Pro Loco, il Centro Commerciale Naturale, l’Associazione San Casciano Classico, un’ampia rete di attori locali e il sostegno di Vetrina Toscana, il progetto della Regione che promuove il turismo enogastronomico.

"I punti di forza di questo nuovo modo di vivere le peculiarità e le eccellenze ambientali e storico culturali del nostro territorio - dichiara il sindaco Roberto Ciappi - sono diversi e si associano alle tante opportunità legate al turismo sportivo, alla qualità dell'accoglienza, alla sostenibilità e all'autenticità delle nostre produzioni tipiche locali. Il progetto pilota non solo si propone di creare una rete di relazioni dal punto di vista geografico tra sentieri e percorsi già presenti nei terreni privati ma favorisce una connessione culturale ed economica che fa interagire le aziende agrituristiche, le realtà agricole, gli operatori economici e i commercianti del nostro territorio".

L’obiettivo di You’r Welcome è infatti quello di valorizzare e mettere in collegamento i percorsi che attraversano i terreni di soggetti privati consentendone la fruibilità a cittadini, visitatori, appassionati e atleti. “L’iniziativa apre di fatto il territorio ad un’attività corale, collettiva – prosegue il sindaco Ciappi - che incentiva la mobilità dolce attraverso l’utilizzo della bicicletta e dell'e bike, tutela il paesaggio con la manutenzione, promuove e recupera alcuni siti di straordinaria bellezza, rafforza il dialogo tra le realtà economiche e genera opportunità di sviluppo economico per tutti coloro che fanno parte della rete come le aziende agricole, le attività commerciali, i ristoranti e le strutture ricettive”. Sono questi i protagonisti dell’iniziativa che collaboreranno per far emergere l’autenticità e l’accoglienza immersiva che si nutre di esperienze enogastronomiche, culturali e ricreative mirate alla valorizzazione di produzioni locali e tradizioni.

“You’r Welcome” non è solo il nome del progetto. “E’ anche una sofisticata applicazione mobile che funge da assistente digitale del visitatore, - spiega Piero Giannini, capofila del progetto di comunità - consentendo di pianificare esperienze personalizzate in base alle preferenze individuali, navigare nei percorsi attraverso geolocalizzazione GPS, scoprire eventi e attività in tempo reale, accedere a informazioni dettagliate sulle aziende e i punti di interesse attraverso un sistema di QR code diffusi sul territorio. Il progetto prevede anche un info point fisico: lo spazio Etico Shop”, a San Casciano Val di Pesa, che rappresenterà il punto di riferimento tangibile per visitatori e residenti.

