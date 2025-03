Coldiretti Giovani Impresa lancia "Fuori dal fango" per sostenere Paolo Drovandi

Coldiretti Giovani Impresa Pistoia annuncia il lancio della campagna ‘Fuori dal fango’ a sostegno di Paolo Drovandi, titolare del vivaio di piante grasse travolto dalla frana che lo scorso fine settimana ha distrutto le sue serre a Forrottoli, sulle colline del Montalbano quarratino. Un disastro che ha messo in ginocchio un punto di riferimento per la biodiversità e l'eccellenza del vivaismo pistoiese.

Le serre di Drovandi, da anni impegnato nella cura e valorizzazione di piante grasse rare e preziose, sono state devastate dalla frana. Questa campagna darà un aiuto immediato per la ripartenza. L’iniziativa ‘Fuori dal fango’ prevede una serie di attività, a cominciare dalla raccolta fondi tramite il versamento sul conto corrente di Paolo o recandosi nelle sedi Coldiretti,

“Un supporto pratico, per permettere a Paolo di rimettersi in piedi e ripartire – dichiara Serena Attucci, delegata provinciale di Coldiretti Giovani Impresa Pistoia-. ‘Fuori dal fango’ è nata nel contesto di una riunione di giovani vivaisti di Coldiretti. Invitiamo tutti a contribuire a questa causa, dando un segno di solidarietà nei confronti di un imprenditore che ha sempre lavorato con passione e dedizione per arricchire il territorio con le sue piante uniche”.

Coldiretti Giovani Impresa Pistoia, inoltre, sta mettendo a punto varie iniziative per favorire ulteriori donazioni, che presto saranno comunicate.

Ecco come aiutare Paolo a togliere il fango dalle serre e dalla sua casa per ricominciare a sperare: versamento sul

Conto Corrente intestato a Paolo Drovandi – Banca Alta Toscana – IBAN: IT62K0892270530000000632579 - CAUSALE: FUORI DAL FANGO.

Presso gli uffici zona Coldiretti si può donare qualsiasi somma che i segretari di zona provvederanno a bonificare giornalmente sul conto di Paolo.

Fonte: Ufficio Stampa