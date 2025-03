Concerto per la Festa dell'Annunciazione e Capodanno fiorentino

Martedì 25 marzo 2025, alle ore 21:15, presso la Chiesa di S. Maria a Ripa in Empoli, si terrà "Salve Regina, Mater Misericordiae" un concerto dell'Orchestra Il Contrappunto per la Festa dell'Annunciazione e Capodanno fiorentino.

Il programma prevede l'esecuzione di opere di A. Vivaldi (Concerto ripieno per archi e cembalo in La magg. F. XI n. 4 RV158, Salve Regina RV617), N. Porpora (Salve Regina in Fa maggiore), G. B. Pergolesi (Stabat Mater), L. Cherubini (Sancta Maria) e F. Schubert (Ave Maria).

I solisti saranno Guia Conforti (soprano) e Michela Simona Mazzanti (contralto), con Nicoletta Cantini al basso continuo e Giovanni Mancini come direttore. L'ingresso è libero. Per informazioni, è possibile contattare l'indirizzo email [indirizzo email rimosso] o il numero di telefono 338 1065260. L'evento è promosso dall'Associazione Il Contrappunto, con il patrocinio del Comune di Empoli e la compartecipazione del Consiglio Regionale della Toscana.

Fonte: Ufficio Stampa

