'Domeniche in salotto': gran finale con Busoni, Mozart e Händel

Tutto pronto per il gran finale di “Domeniche in salotto - Aperitivi in concerto al teatro Il Momento”. La rassegna, a cura dell’associazione Il Contrappunto, con il patrocinio del Comune di Empoli e il contributo del Ministero della cultura, propone il concerto del pianista di fama internazionale Antonio Di Cristofano con l’Ensemble dell’Orchestra Ferruccio Busoni di Empoli: l’inizio è in programma alle 16.30 e, al termine del concerto, si terrà l’aperitivo a cura dell’associazione Noi da Grandi onlus.

L’ingresso all’iniziativa ospitata al teatro Il Momento di Empoli (via del Giglio, 59) sarà gratuito grazie alla compartecipazione del Consiglio regionale della Toscana nell’ambito del bando “Festa della Toscana 2024”.

Saranno proposte musiche di Busoni, Mozart e Händel: in particolare, il programma prevede “Hornpipe” da Water Musice Suite n.2 in re mag. di G.F. Händel, “Dama” da Macchiette medioevali, Op.33, BV 194 di F. Busoni, Concerto n.20 KV 466 in re min. e Quartetto per archi n.3 KV 156 in sol mag. di W.A. Mozart.

Per maggiori informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo info@associazioneilcontrappunto.com oppure chiamare il numero 338 1065260.

Fonte: Il Contrappunto - Ufficio stampa