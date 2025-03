Empoli, 'SOS Genitori': Percorsi gratuiti di supporto alla genitorialità e alla coppia

Gestire i rapporti con i figli e affrontare i conflitti familiari non è sempre semplice. Per questo, a Empoli prende il via un nuovo percorso di supporto alla genitorialità e alla coppia, promosso in collaborazione con l’Associazione Pedagogica di Empoli. L'iniziativa, che prende il nome di S.O.S Genitori, è gratuita e consiste in una serie di incontri destinati ad affrontare le difficoltà e le problematiche familiari.

Il percorso è un cammino di autoconsapevolezza che mira a migliorare la gestione delle relazioni interpersonali, sia all'interno della coppia che nel contesto familiare, favorendo una maggiore comprensione del proprio ruolo e riscoprendo la propria assertività.

L'obiettivo è comprendere il ruolo genitoriale e analizzare gli stili educativi adottati, valutando, laddove necessario, eventuali modifiche agli approcci educativi che si rivelino disfunzionali

È fondamentale rafforzare o riformulare le modalità di intervento educativo per favorire una comunicazione più efficace all'interno delle dinamiche familiari. Acquisire consapevolezza rispetto alla propria modalità educativa permette di influenzare positivamente la crescita e lo sviluppo dei figli, a condizione che vi sia una reale disponibilità a mettersi in discussione e ad accogliere il cambiamento.

Ascolto attivo, assertività e flessibilità rappresentano elementi chiave per supportare i genitori nel loro percorso quotidiano. Il fine ultimo è strutturare un percorso utile al genitore per migliorare la relazione con i figli attraverso un'analisi dettagliata della situazione, la definizione di obiettivi chiari e una pianificazione mirata degli interventi.

Il programma è destinato sia a coppie sia a genitori singoli.

Gli incontri consentiranno di:

- Comprendere gli stili educativi dei genitori, le motivazioni e le conflittualità che si manifestano in famiglia, al fine di orientare gli sforzi nel trovare una strategia efficace di

intervento.

- Trovare una “complicitá” fra i genitori per rendere gli interventi educativi realmente efficaci

- Favorire una comunicazione capace di intercettare i bisogni, saperli leggere e fornire risposte adeguate allo sviluppo emotivo del figlio

- Comprendere al meglio il ruolo genitoriale mettendo in luce frustrazioni, aspettative e desideri

- Trasformare le crisi in opportunità di crescita e cambiamento

- Indagare e costruire insieme nuove motivazioni per rendere la relazione educativa stimolante.

Lo studio mette a disposizione uno spazio di confronto e di riflessione, in modo da far emergere conflittualità e risorse; tutto ciò consente di elaborare una modalità di intervento specifica per ogni situazione educativa disfunzionale.

Gli incontri si svolgeranno presso lo studio del dott. Andrea Guerrini, psicologo, psicoterapeuta e pedagogista ad orientamento clinico, in via Pianezzoli, 4 a Empoli.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 347 7709274.

