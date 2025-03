Evacuate 70 persone a Marradi per evitare rischi con il maltempo

“Dopo i sopralluoghi fatti in questi giorni con i tecnici, abbiamo disposto l’evacuazione temporanea di circa 70 residenti, oltre ad alcune seconde case, come misura precauzionale. Il nostro territorio è fragile e, visto quanto accaduto negli ultimi giorni e nei mesi scorsi, riteniamo necessario mettere in sicurezza le persone prima dell’arrivo della nuova ondata di maltempo, per cui la Protezione civile ha dichiarato allerta arancione”.

A dirlo è il sindaco di Marradi, Tommaso Triberti, in previsione del maltempo che dovrebbe colpire il territorio a partire da stanotte.

“La decisione dell’evacuazione si basa ovviamente anche sulle valutazioni dei tecnici: anche nella giornata di ieri geologi e ingegneri hanno fatto sopralluoghi su tutto il territorio - spiega Triberti - e sulla base delle loro indicazioni abbiamo ritenuto opportuno evacuare alcune abitazioni che potrebbero trovarsi in una situazione di rischio”.

“L’ordinanza di evacuazione entrerà in vigore domattina, in concomitanza con l’allerta meteo arancione decisa dalla Protezione civile - spiega il sindaco di Marradi - ma già da questa sera abbiamo predisposto alloggi temporanei per accogliere chi ne avrà bisogno. Lavoriamo per fornire l’assistenza necessaria affinché le persone coinvolte, a cui ricordiamo ne vanno aggiunte un’altra quarantina rimasta isolata dopo il maltempo dello scorso fine settimana, possano affrontare questa situazione con la massima serenità possibile. Voglio qui ringraziare di nuovo, oltre alla Protezione civile e alle forze dell’ordine, le associazioni di volontariato che si stanno impegnando senza sosta per assistere la popolazione”.

“Continueremo a monitorare costantemente l’evolversi della situazione, in coordinamento con le autorità competenti. Invitiamo tutti i cittadini alla massima prudenza - conclude Triberti - e a seguire gli aggiornamenti ufficiali e a rispettare le indicazioni fornite. Per qualsiasi segnalazione il numero della nostra Sala COC è 055 8040353. La sicurezza delle persone viene prima di tutto”

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate