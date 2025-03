A Montelupo nuove regole per lo spettacolo viaggiante

Il Comune di Montelupo ha adottato un nuovo regolamento per le attività di spettacolo viaggiante, con l’obiettivo di garantire un’organizzazione più efficiente degli eventi sul territorio, valorizzando al contempo la tradizione dello spettacolo itinerante.

Il regolamento disciplina lo svolgimento delle attività circensi, delle attrazioni da luna park e di altre forme di spettacolo viaggiante, assicurando un equilibrio tra l’intrattenimento e il rispetto del contesto urbano e ambientale. Tra le principali novità ci sono le modalità di individuazione i luoghi destinati a queste attività, le modalità di assegnazione degli spazi e la durata delle installazioni.

Per quanto riguarda la durata non potrà superare i 15 giorni, salvo deroghe fino a 30 giorni. La Fiera - che da tempo manca in città - sarà possibile a luglio, agosto o durante le feste di Natale.

Particolare attenzione è stata dedicata alla sicurezza e alla sostenibilità, con l’introduzione di misure volte a garantire il decoro delle aree pubbliche e la corretta gestione dei rifiuti. Il regolamento prevede inoltre criteri trasparenti per la concessione degli spazi, promuovendo un’offerta di spettacoli di qualità.

Viene prestata particolare attenzione alla scelta dei luoghi e si specifica che dovranno avere un adeguato numero di parcheggi.

Il regolamento disciplina anche la collocazione di eventuali carovane a seguito degli spettacoli, limitando la possibilità di sosta al periodo di concessione.

“Siamo convinti che questo nuovo regolamento possa favorire una maggiore integrazione tra gli eventi di spettacolo viaggiante e le esigenze della comunità, creando occasioni di svago per cittadini e visitatori, nel rispetto del nostro patrimonio urbano. La “Fiera” nei ricordi dei montelupini era un momento di festa e di incontro, a cui si pensava con nostalgia. Il regolamento vuole aprire nuovamente a questa possibilità ma con regole e indicazioni ben precise che gli operatori sono chiamati a rispettare. Nello stesso tempo fornisce indicazioni chiare sulle procedure necessarie per richiedere spazi e permessi”, afferma l’assessora al commercio, Aglaia Viviani.