Fiorentina - Juventus, violazioni al regolamento del Franchi: coinvolti 12 tifosi della viola

A seguito della partita Fiorentina-Juventus, disputata lo scorso 16 marzo, dodici tifosi viola sono stati multati per aver violato il regolamento d'uso dello 'Stadio comunale Artemio Franchi' di Firenze.

In particolare, undici tifosi sono stati sanzionati per non aver occupato i posti assegnati, come previsto dal loro titolo di accesso, restando in piedi durante l’incontro sulla balaustra metallica nel settore Ferrovia.

Un altro sostenitore è stato sanzionato per aver organizzato una coreografia non conforme alle indicazioni autorizzate dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS).

